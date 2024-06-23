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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İskoçya - Macaristan | CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        İskoçya - Macaristan | CANLI YAYIN

        İskoçya - Macaristan maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu 3. ve son maçında İskoçya ile Macaristan karşı karşıya geliyor. İskoçya'nın ikincilik umudu sürerken Macaristan ise galibiyete uzanmak ve ilk puanlarını almak istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 21:01 Güncelleme: 23.06.2024 - 21:01
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        İskoçya ile Macaristan, EURO 2024 A Grubu 3. ve son maçında karşı karşıya geliyor.

        SAAT: 22.00

        HAKEM: Facundo Tello

        STAT: Stuttgart Arena

        YAYIN: TRT Spor

        İSKOÇYA: Gunn, Hendry, Hanley, McKenna, Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay, McGinn, Adams.

        MACARİSTAN: Gulacsi, Botka, Orban, Dardai, Bolla, Styles, Schafer, Kerkez, Szoboszlai, Sallai, Varga.

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        İSKOÇYA'NIN İKİNCİLİK ÜMİDİ SÜRÜYOR

        Grupta 1 puanı bulunan İskoçya, ikinci olarak son 16 turuna yükselmek için umutlarını koruyor.

        Turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 5-1 yenilen İskoçlar, ikinci müsabakada İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Macaristan'ı yenmesi durumunda İskoçya, ikincilik için aynı saatte Almanya ile karşılaşacak İsviçre'nin yenilmesini bekleyecek. İsviçre'nin Almanya'dan en az 1 puan alması durumunda İskoçlar, en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olmayı bekleyecek.

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        PORTEOUS CEZALI

        İskoçya'da cezalı Ryan Porteous, Macaristan'a karşı forma giyemiyor.

        Almanya ile yapılan açılış maçında kırmızı kart gören Porteous, verilen iki maçlık ceza nedeniyle Macaristan müsabakasını da kaçırıyor.

        MACARİSTAN PUANLA TANIŞAMADI

        A Grubu'nda iki maç sonunda puanı bulunmayan tek takım Macaristan oldu.

        Gruptaki ilk müsabakada İsviçre'ye 3-1 yenilen Macarlar, ikinci karşılaşmada Almanya'ya 2-0 mağlup oldu. Henüz puanla tanışamayan Macaristan, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp, en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.

        REKABETTE 10. RANDEVU

        İki takım tarihlerinde 10. kez karşı karşıya geliyor.

        Daha önce yapılan tamamı dostluk maçı niteliğindeki 9 müsabakada 4 kez İskoçlar, 3 kez de Macarlar mutlu sona ulaştı. İki mücadele de beraberlikle sonuçlandı. İskoçya'nın attığı 17 gole, Macaristan 15 golle karşılık verebildi.

        İki ülke tarihlerinde ilk kez A milli takım seviyesinde bir resmi maçta karşılaşıyor.

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