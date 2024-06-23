İskoçya - Macaristan | CANLI YAYIN

İskoçya ile Macaristan, EURO 2024 A Grubu 3. ve son maçında karşı karşıya geliyor.

SAAT: 22.00

HAKEM: Facundo Tello

STAT: Stuttgart Arena

YAYIN: TRT Spor

İSKOÇYA: Gunn, Hendry, Hanley, McKenna, Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay, McGinn, Adams.

MACARİSTAN: Gulacsi, Botka, Orban, Dardai, Bolla, Styles, Schafer, Kerkez, Szoboszlai, Sallai, Varga.

Grupta 1 puanı bulunan İskoçya, ikinci olarak son 16 turuna yükselmek için umutlarını koruyor.

Turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 5-1 yenilen İskoçlar, ikinci müsabakada İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Macaristan'ı yenmesi durumunda İskoçya, ikincilik için aynı saatte Almanya ile karşılaşacak İsviçre'nin yenilmesini bekleyecek. İsviçre'nin Almanya'dan en az 1 puan alması durumunda İskoçlar, en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olmayı bekleyecek.

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PORTEOUS CEZALI

İskoçya'da cezalı Ryan Porteous, Macaristan'a karşı forma giyemiyor.

Almanya ile yapılan açılış maçında kırmızı kart gören Porteous, verilen iki maçlık ceza nedeniyle Macaristan müsabakasını da kaçırıyor.