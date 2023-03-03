İskoçya’da çevreye zararlı anestezi maddesi yasaklandı

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DHA

Birleşik Krallık'a bağlı dört ulustan biri olan İskoçya’nın hükümeti, bugün açıklama yaparak “İskoçya NHS, Birleşik Krallık'ta yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip bir anestezik maddeyi kullanmayı bırakan ilk ulusal sağlık kurumu oldu. Ameliyat sırasında anestezik olarak kullanılan desfluran, karbondioksitten 2.500 kat daha fazla küresel ısınma (yaratma) potansiyeline sahiptir” ifadelerini kullandı.

Bu yasaklamayla 1.700 evin yıllık kullandığı enerjinin ortaya çıkardığı emisyona eş değer bir emisyonun engellediği ifade edildi.

TIBBİ AÇIDAN UYGUN VE GÜVENLİ ALTERNATİFLER

Ameliyatlarda desfluran yerine çevreye daha az zararlı, tıbbi açıdan uygun ve güvenli olan alternatif anestezi maddelerinin kullanılacağı belirtilerek bu adımın, Ulusal Yeşil Hastaneler Programı’nın ilk eylemi olduğunun altı çizildi.

Programın Klinik Lideri Kenneth Barker atılan bu adımla ilgili şunları kaydetti: “Hastaneler yüksek miktarda atık üreten, karbon ve enerji yoğun alanlardır; bu nedenle hastanelerin çevresel etkilerinin azaltılması İskoçya'nın net sıfır (karbondioksit emisyonu) hedeflerine ulaşılmasında olumlu bir fark yaratacaktır. Hastalarımız her zaman önce gelir, ancak artık sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak klinik açıdan güvenli hasta tedavisi kararları alıyor olmamız harikulade."