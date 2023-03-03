İskoçya’da çevreye zararlı anestezi maddesi yasaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

İskoçya’da çevreye zararlı anestezi maddesi yasaklandı

İskoçya Ulusal Sağlık Kurumu (NHS Scot) karbon dioksitten 2 bin 500 kat daha fazla çevreye zarar veren ve ameliyatlarda anestezi için kullanılan ‘desfluran’ adlı maddeyi yasaklayarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi

İskoçya’da çevreye zararlı anestezi maddesi yasaklandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Birleşik Krallık'a bağlı dört ulustan biri olan İskoçya’nın hükümeti, bugün açıklama yaparak “İskoçya NHS, Birleşik Krallık'ta yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip bir anestezik maddeyi kullanmayı bırakan ilk ulusal sağlık kurumu oldu. Ameliyat sırasında anestezik olarak kullanılan desfluran, karbondioksitten 2.500 kat daha fazla küresel ısınma (yaratma) potansiyeline sahiptir” ifadelerini kullandı.

Bu yasaklamayla 1.700 evin yıllık kullandığı enerjinin ortaya çıkardığı emisyona eş değer bir emisyonun engellediği ifade edildi.

TIBBİ AÇIDAN UYGUN VE GÜVENLİ ALTERNATİFLER

Ameliyatlarda desfluran yerine çevreye daha az zararlı, tıbbi açıdan uygun ve güvenli olan alternatif anestezi maddelerinin kullanılacağı belirtilerek bu adımın, Ulusal Yeşil Hastaneler Programı’nın ilk eylemi olduğunun altı çizildi.

Programın Klinik Lideri Kenneth Barker atılan bu adımla ilgili şunları kaydetti: “Hastaneler yüksek miktarda atık üreten, karbon ve enerji yoğun alanlardır; bu nedenle hastanelerin çevresel etkilerinin azaltılması İskoçya'nın net sıfır (karbondioksit emisyonu) hedeflerine ulaşılmasında olumlu bir fark yaratacaktır. Hastalarımız her zaman önce gelir, ancak artık sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak klinik açıdan güvenli hasta tedavisi kararları alıyor olmamız harikulade."

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Diş fırçasını ne sıklıkla değiştirmek gerekiyor?
SAĞLIK Diş fırçanızı ne sıklıkla değiştirmelisiniz?
"İkincil travma yaşayanlar tedbirlerle deprem korkusunu aşabilir" önerisi
SAĞLIK "İkincil travma yaşayanlar tedbirlerle deprem ...
2035'te 4 milyardan fazla kişinin aşırı kilolu veya obez olacağı tahmin ediliyor
SAĞLIK DSÖ'den korkutan 2035 vurgusu!
Yemek sırasında su içmek bakın nelere neden oluyor! Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz
SAĞLIK Yemek sırasında su içmek bakın nelere neden oluyor!
Açlık çeken ülkelerde de obezite artıyor
SAĞLIK Açlık çeken ülkelerde de obezite artıyor
Boğaz ağrısı yaşayanlar dikkat! Doğal yöntemlerle virüslere karşı savaş açın: İltihabı anında azaltan 10 yöntem
SAĞLIK Boğaz ağrısı yaşayanlar dikkat! İltihabı azaltmaya ...
Uzmanlardan Covid-19 belirtileriyle ilgili sevindiren açıklama! Covid-19 uzun süre belirtileri nelerdir?
SAĞLIK Covid-19'a dair sevindiren açıklama!
Araştırma: PFAS içeren tuvalet kağıdı atıkları yer altı sularını kirletebilir
SAĞLIK PFAS içeren tuvalet kağıdı atıkları yer altı sularını ...
Araştırma: D vitamini takviyesi demansın önlenmesinde yardımcı olabilir
SAĞLIK D vitamini takviyesi demansın önlenmesinde yardımcı ...
Ispanağın demir oranı gerçekten ne kadar? Ispanağın demir oranı sanıldığı kadar yüksek değil!
SAĞLIK Ispanağın demir oranı aslında ne kadar?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.