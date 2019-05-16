Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;



- "İŞKUR vasıtasıyla 2002 yılından 2019 nisan sonuna kadar 387 bin 915 engellinin işe yerleşmesine aracılık ettik. Geçen yıl 14 bin 930, 2019 yılı nisan sonu itibarıyla da 4 bin 515 engelli vatandaşımız işe yerleştirildi" dedi

- "Engelli Bireylerin İstihdama ve Sosyal Yaşama Katılımının Artırılması Yatırım Projesi ile engellilerin istihdamını arttırmak amacıyla 'Engelli İş Koçluğu' sistemine geçiyoruz"

- "2002 yılında 5 bin 777 engelli, memur olarak istihdam edilmişken 2019'un mayıs ayı itibarıyla bu sayı 56 bini geçti"





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