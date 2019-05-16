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İŞKUR ile 388 bine yakın engelli işe yerleştirildi

AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İŞKUR vasıtasıyla 2002 yılından 2019 nisan sonuna kadar 387 bin 915 engellinin işe yerleşmesine aracılık ettik. Geçen yıl 14 bin 930, 2019 yılı nisan sonu itibarıyla da 4 bin 515 engelli vatandaşımız işe yerleştirildi" dedi

İŞKUR engelli istihdam

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- "İŞKUR vasıtasıyla 2002 yılından 2019 nisan sonuna kadar 387 bin 915 engellinin işe yerleşmesine aracılık ettik. Geçen yıl 14 bin 930, 2019 yılı nisan sonu itibarıyla da 4 bin 515 engelli vatandaşımız işe yerleştirildi" dedi

- "Engelli Bireylerin İstihdama ve Sosyal Yaşama Katılımının Artırılması Yatırım Projesi ile engellilerin istihdamını arttırmak amacıyla 'Engelli İş Koçluğu' sistemine geçiyoruz"

- "2002 yılında 5 bin 777 engelli, memur olarak istihdam edilmişken 2019'un mayıs ayı itibarıyla bu sayı 56 bini geçti"


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