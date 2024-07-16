Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İŞKUR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kaç kişi alacak? Kıyı Emniyeti personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Kıyı Emniyeti personel alımı yapacak! Kıyı Emniyeti personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden personel alımı yapacağını açıkladı. 59 personelin alımının yapılacağı açıklama sonrası gözler başvuruların ne zaman yapılacağına ve başvuru şartlarının neler olduğuna çevrildi. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 17:09 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kıyı Emniyeti'nde görev almak isteyen vatandaşlar yapılacak işçi alımına gözleri çevirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 59 adet personel alımı yapacak. Peki Kıyı Emniyeti personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte detaylar!

        2

        59 İŞÇİ ALINACAK

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 59 personel istihdam edecek. Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

        3

        22 TEMMUZ'A KADAR BAŞVURULAR DEVAM EDECEK!

        İkinci kaptan, ikinci mühendis, büro personeli, tekniker, gemici ve yağcı unvanlarında olmak üzere 59 kişi alınacak.

        İlana başvurular, 22 Temmuz'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

        4

        SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

        Nihai listelerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi duyurulacak.

        5

        KPSS ŞARTI ARANACAK MI?

        Kıyı Emniyeti iş başvurularının değerlendirilmesi için adayların KPSS sınavında minimum 60 puan yapmış olması gerekiyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor