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        Haberler Bilgi Yaşam İŞKUR personel alımı başvuru ekranı 2025: İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        İŞKUR personel alımı başvuru ekranı 2025: İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        İŞKUR personel alımı 2025 ilanı binlerce iş arayan vatandaşın gündeminde yerini aldı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan ilan ile başvuru süreci bu noktada merak ediliyor. Bu noktada adaylar İŞKUR personel alımı başvuru şartları ve tarihleri konusunda araştırmalara başladı. İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan sekreterlik personeline kadar pek çok alanda alım bulunuyor. İşte İŞKUR personel alımı başvuru formu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 13:23 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:26
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        İŞKUR iş ilanlarına yönelik personel alımı başvuruları araştırılıyor. İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. İş arayan ve ilgili pozisyonlara başvuracak adaylar İŞKUR personel alımı başvuru şartları ve tarihleri konusunda detayları sorguluyor. Peki İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

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        İŞKUR PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

        İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

        Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

        Çalışma yeri bilginizi girin.

        Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

        İşyeri seçin.

        Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

        İşyeri unvanını girin.

        Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

        Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

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        İŞKUR GÜNCEL AÇIK İŞ İLANLARI

        İŞKUR personel alımını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiklik gösteriyor.

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        İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için ister kişisel bilgilerine göre ilan araması yapabilir ister açık ilanlar içinden uygun işi seçebilir.

        Açık iş ilanları listesine göre, en çok alım İstanbul'da yapılacak. 18 bin 891 kişinin arandığı İstanbul'da depocu, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, beden işçisi, mutfak görevlisi gibi pek çok branşta alım yapılacak.

        AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        MESLEKLERE GÖRE İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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