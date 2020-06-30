İŞKUR personel alımı başvuru ne zaman? İŞKUR personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından aranılıyor. İŞKUR üzerinden en az 247 personel alımı yapılacak. İşte detaylar...

İŞKUR 247 PERSONEL ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

İŞKUR üzerinden hastanelere en az ilkokul mezunu güvenlik temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli,ambulans şoförü ve ebe alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi internet sayfasındaki ''açık iş ilanları'' ve ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, farklı şehirlerdeki özel ve kamu hastanelerine KPSS'li ve KPSS şartsız sağlık personeli alımı yapılacak.

İŞKUR BAŞVURU SAYFASI

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmaması,

- Hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı çalışan,

- Dikkatli, Titiz, Enfeksiyon prosedürüne hakim,

- İletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,

- Ekip çalışmasına yatkın,

- Tam zamanlı/vardiyalı çalışabilecek,

- Dinamik çalışma ortamına yatkın,

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

- Hasta ve hasta yakını memnuniyetine önem veren,