İŞKUR TYP kura sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar İŞKUR ve MEB ortaklığıyla açılan personel alımlarına başvuruda bulunmuşlardı. Kura sonuçları İŞKUR tarafından açıklanıyor.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 2019

İŞKUR TYP kura sonuçları bazı illerde açıklanmaya başladı.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İŞKUR'un Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında okullarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Güvenlik, MEB Çevre Düzenlemesi, MEB bakım onarım ve temizlik alanlarında görevlendirilecek adayları belirlemek kura çekilişi yapıldı. Bazı illerde kura sonuçları açıklanmaya başlandı. Adaylar, bulundukları illerin il milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.