İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan TYP ilanlarına kurumun resmi platformu üzerinden ulaşılabiliyor. Başvuru sayfasında yer alan arama bölümünde; TYP numarası, faaliyet alanı, başvuru tarih aralığı, il ve ilçe bilgisi ile programın başlama ve bitiş tarihleri gibi kriterler seçilerek uygun ilanlar listelenebiliyor. Adaylar bu filtreleme seçenekleri sayesinde kendi bulundukları bölgeye ve tarihlere göre açık pozisyonları kolayca görüntüleyebiliyor.