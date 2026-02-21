Canlı
        Haberler Bilgi Gündem İŞKUR TYP personel alımı başvuruları: İŞKUR TYP temizlik personeli başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

        İŞKUR TYP personel alımı başvuruları: İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvurusu nereden, nasıl yapılır?

        Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 2026 yılı personel alımları yeniden gündemdeki yerini aldı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen program çerçevesinde, okullarda görevlendirilmek üzere temizlik personeli istihdamı gerçekleşiyor. Başvuru sürecine ilişkin takvim, il bazlı kontenjan dağılımları ve müracaatların hangi platformlar üzerinden yapılacağı merak ediliyor. Peki, İŞKUR TYP temizlik personeli başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte ayrıntılar…

        Giriş: 21.02.2026 - 13:59 Güncelleme: 21.02.2026 - 13:59
        Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde 2026 yılı personel alımlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen program kapsamında, özellikle eğitim kurumlarında ortaya çıkan personel ihtiyacının karşılanması amacıyla temizlik görevlisi alımları gerçekleştiriliyor. Programa katılmak isteyen adayların, İŞKUR sistemine kayıtlı iş arayan statüsünde olmaları ve yayımlanan ilanları takip ederek başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor. Peki, İŞKUR TYP kapsamında okullara alınacak temizlik personeli için başvuru işlemleri nasıl, nereden yapılacak? İşte tüm detaylar…

        İŞKUR TYP TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Türkiye İş Kurumu tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde okullarda görevlendirilecek temizlik personeli alımları il bazında yapılacak.

        Başvuruda bulunmak isteyen adayların, ikamet ettikleri il ve ilçelerdeki Milli Eğitim Bakanlığı müdürlükleri tarafından yayımlanan resmi ilan ve duyuruları düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor. Başvuru süreci ise duyurularda belirtilen şartlar ve takvim doğrultusunda tamamlanacak.

        İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan TYP ilanlarına kurumun resmi platformu üzerinden ulaşılabiliyor. Başvuru sayfasında yer alan arama bölümünde; TYP numarası, faaliyet alanı, başvuru tarih aralığı, il ve ilçe bilgisi ile programın başlama ve bitiş tarihleri gibi kriterler seçilerek uygun ilanlar listelenebiliyor. Adaylar bu filtreleme seçenekleri sayesinde kendi bulundukları bölgeye ve tarihlere göre açık pozisyonları kolayca görüntüleyebiliyor.

        İŞKUR TYP BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden TYP başvurusunda bulunabilmek için sisteme bireysel kullanıcı olarak giriş yapılacak. Henüz üyeliği bulunmayan adayların ise öncelikle İŞKUR Portalı’na kayıt olarak hesap oluşturması gerekiyor. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra, sisteme giriş yaparak açık TYP ilanlarına başvuru gerçekleştirilebiliyor.

        İŞKUR 2026 TYP İŞ İLANLARI VE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

