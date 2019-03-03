İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şentürk, Erzurum Diplomasi Akademisi'nce, Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen "Açık Medeniyet İslam'ın Gelecek Vizyonu" konulu konferansta konuştu. Bugün İslam düşmanı olan insanların batıda ve doğuda İslamafobiyi yaymak için "Müslümanlar güçlenirse dünyayı terörize edecekler" propagandası yaptıklarına dikkati çeken Şentürk, "Onlar 'Kendi dinlerinden olmayan insanları öldürecekler, onlara baskı yapacaklar, zorla dinlerini değiştirmeye çalışacaklar' diye kara propaganda yapıyorlar. 'Batının, Amerika'nın, dünyanın İslamlaşmasının önüne geçmemiz ve buna engel olmamız lazım' diyorlar" diye konuştu.

"TOPLUM OLARAK İLERİYE BAKMALIYIZ"

AA'da yer alan habere göre Şentürk, Türklerin ve Müslümanların muhteşem mazisi olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi: "Bu durum bizi tarihe mahkum ediyor. Hep geçmişe bakıyoruz. Geçenlerde bir Kırgız profesör bana bir düşünürün, 'Türklerin gözleri arkada, kafalarının arkasında, hep geriye bakıyorlar' sözünü söyledi. Şimdi bu konuşma ileriye bakan bir konuşma olacak. Hep muhteşem tarihimizden bahsediyoruz ama ileride bilime, kültüre ve sanata ne gibi katkılar yapmayı planlıyoruz? Biz hep batıdan alarak, ithal ederek, taklit ederek saygın bir millet haline gelemeyiz. Taklitçileri insanlar hiçbir zaman kendileriyle aynı masaya oturtmaz. Sizin de oraya bir katkı yapmanız lazım."

"İSLAMİYET EN HIZLI YAYILAN DİN"

Şentürk, İslam dinin dünyada hızla yayıldığını anlatarak, "İslamiyet dünyada en hızlı yayılan din. İslamiyet Avrupa'da ve Amerika'da ikinci din oldu, Afrika'da hızla yayılıyor, Uzakdoğu'da ve Rusya'da yayılıyor. Bu hızla yayılış istatistiki olarak öyle gösteriyor ki 50 sene sonra Avrupa'nın ve Amerika'nın çoğunluğu Müslüman olabilir. Şimdi bu Avrupa ve Amerika için tehdit midir? İşte gelecek vizyonumuz bu açıdan önemli" ifadelerini kullandı.

"MÜSLÜMANLARIN İDEALİ NE?"

Şentürk, "Gençliğimizin en önemli ihtiyacı bir kızıl elma" ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Türklerde orayı fethetmeyi kendilerine bir hedef olarak koymuşlar. Yani Orta Asya'dan çıkarken son durağımız Roma diye gelmişler. Adamlardaki özgüvene bakın. At üstünde Orta Asya'dan çıkıyor ve Roma gibi imparatorluğu fethedip nasıl bir hedef koyuyor. İsrail'in, Amerika'nın, Çin'in hedefi var. Peki Müslümanların ne ideali var? Türkler olarak neyi gerçekleştirmek istiyorsunuz?

"TOPLUMUN ÖNÜNE BİR HEDEF KOYMALIYIZ"

Avrupalı gençlerin hedefi Avrupa'yı tek bir millet yapmak ve dünyanın en güçlü Avrupa devletini kurmak. Amerikalının, Rus'un, Çin'in hepsinin hedefi ve gelecek vizyonu var. O ülkenin gençleri o gelecek vizyonunu gerçekleştirmek için çalışıyor. Böyle bir vizyon olmayınca gençlerin çalışmasını ve koşuşturmasını bekleyemezsiniz. Çünkü hedef olmadan insanlar mobilize olmazlar. Sosyolojik olarak bir toplumu mobilize etmek istiyorsanız onların önüne bir kızıl elma koymanız lazım. Müslümanlar ve Türkler olarak 20. Yüzyıl'da en büyük kaybımız kızıl elmamızı kaybetmiş olmak."