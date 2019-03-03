- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şentürk, Erzurum Diplomasi Akademisi'nce, Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen "Açık Medeniyet İslam'ın Gelecek Vizyonu" konulu konferansta konuştu. Bugün İslam düşmanı olan insanların batıda ve doğuda İslamafobiyi yaymak için "Müslümanlar güçlenirse dünyayı terörize edecekler" propagandası yaptıklarına dikkati çeken Şentürk, "Onlar 'Kendi dinlerinden olmayan insanları öldürecekler, onlara baskı yapacaklar, zorla dinlerini değiştirmeye çalışacaklar' diye kara propaganda yapıyorlar. 'Batının, Amerika'nın, dünyanın İslamlaşmasının önüne geçmemiz ve buna engel olmamız lazım' diyorlar" diye konuştu.
"TOPLUM OLARAK İLERİYE BAKMALIYIZ"
AA'da yer alan habere göre Şentürk, Türklerin ve Müslümanların muhteşem mazisi olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi: "Bu durum bizi tarihe mahkum ediyor. Hep geçmişe bakıyoruz. Geçenlerde bir Kırgız profesör bana bir düşünürün, 'Türklerin gözleri arkada, kafalarının arkasında, hep geriye bakıyorlar' sözünü söyledi. Şimdi bu konuşma ileriye bakan bir konuşma olacak. Hep muhteşem tarihimizden bahsediyoruz ama ileride bilime, kültüre ve sanata ne gibi katkılar yapmayı planlıyoruz? Biz hep batıdan alarak, ithal ederek, taklit ederek saygın bir millet haline gelemeyiz. Taklitçileri insanlar hiçbir zaman kendileriyle aynı masaya oturtmaz. Sizin de oraya bir katkı yapmanız lazım."
"İSLAMİYET EN HIZLI YAYILAN DİN"
Şentürk, İslam dinin dünyada hızla yayıldığını anlatarak, "İslamiyet dünyada en hızlı yayılan din. İslamiyet Avrupa'da ve Amerika'da ikinci din oldu, Afrika'da hızla yayılıyor, Uzakdoğu'da ve Rusya'da yayılıyor. Bu hızla yayılış istatistiki olarak öyle gösteriyor ki 50 sene sonra Avrupa'nın ve Amerika'nın çoğunluğu Müslüman olabilir. Şimdi bu Avrupa ve Amerika için tehdit midir? İşte gelecek vizyonumuz bu açıdan önemli" ifadelerini kullandı.
"MÜSLÜMANLARIN İDEALİ NE?"
Şentürk, "Gençliğimizin en önemli ihtiyacı bir kızıl elma" ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Türklerde orayı fethetmeyi kendilerine bir hedef olarak koymuşlar. Yani Orta Asya'dan çıkarken son durağımız Roma diye gelmişler. Adamlardaki özgüvene bakın. At üstünde Orta Asya'dan çıkıyor ve Roma gibi imparatorluğu fethedip nasıl bir hedef koyuyor. İsrail'in, Amerika'nın, Çin'in hedefi var. Peki Müslümanların ne ideali var? Türkler olarak neyi gerçekleştirmek istiyorsunuz?
"TOPLUMUN ÖNÜNE BİR HEDEF KOYMALIYIZ"
Avrupalı gençlerin hedefi Avrupa'yı tek bir millet yapmak ve dünyanın en güçlü Avrupa devletini kurmak. Amerikalının, Rus'un, Çin'in hepsinin hedefi ve gelecek vizyonu var. O ülkenin gençleri o gelecek vizyonunu gerçekleştirmek için çalışıyor. Böyle bir vizyon olmayınca gençlerin çalışmasını ve koşuşturmasını bekleyemezsiniz. Çünkü hedef olmadan insanlar mobilize olmazlar. Sosyolojik olarak bir toplumu mobilize etmek istiyorsanız onların önüne bir kızıl elma koymanız lazım. Müslümanlar ve Türkler olarak 20. Yüzyıl'da en büyük kaybımız kızıl elmamızı kaybetmiş olmak."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.