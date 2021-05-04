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İsmail Çataklı kimdir? İsmail Çataklı kaç yaşında, nereli?

İsmail Çataklı, İçişleri Bakanı Yardımcısıdır. Açıklamaları ile gündeme gelen İsmail Çataklı'nın hayatı merak ediliyor. İşte İsmail Çataklı'nın biyografisi...

İsmail Çataklı kimdir? İsmail Çataklı kaç yaşında, nereli?

İsmail Çataklı, 1974 yılında Çankırı/Yapraklı’da doğdu.1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.

1996 yılında Çankırı Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Afyon-Çobanlar Kaymakam Vekili (1998),sırasıyla Nevşehir-Acıgöl (2000-2001),Bingöl-Kiğı (2001-2003),Diyarbakır-Çermik (2003-2005) ve Sivas-Şarkışla (2005-2009) Kaymakamı olarak görev yaptı.

2009 yılında Mülkiye Müfettişi, 2010 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. 27.02.2014 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

1 Haziran 2016 tarihinde Kilis Valisi olarak atandı. 28.06.2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atandı.

07.08.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

İngilizce bilen Çataklı, evli ve iki çocuk babasıdır.

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