23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Bölgesi'nde hissedilmişti. İsmail Ege Şaşmaz, depremin ardından taşınma kararı aldı.

İsmail Ege Şaşmaz, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy'e taşındıklarını açıkladı.

"İMKÂNI OLANLAR BİZİM GİBİ YAPABİLİR"

Oyuncu; "Herkes korku ve panik halinde hâlâ. Biz de evimizi değiştirme kararı aldık. Zaten taşıyacaktık evi ama biraz daha hızlandırdık. Şu an Zekeriyaköy’de yaşıyoruz. İmkânı olanlar bence bizim gibi yapabilirler" dedi.