İsmail Kartal'dan flaş yanıt: Avantaj ve psikolojik üstünlük bizde

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 5-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti.

Şampiyonluğa oynadıklarını ve şu an lider durumda bulunduklarını vurgulayan Kartal, "Kazanmak için hafta içi yaptığımız tüm organizasyonları oyuncularım sahaya yansıttı. Bir şeyi yanlış yaptık sadece. Kaçırdığımız gollerden sonra onu telafi etmek için hızlı şekilde gol atma arzusuyla oyun git gele döndü ve pozisyonlar verdik. Normalde bu kadar pozisyon vermiyorduk. Bu da eksik tarafımız oldu. Seyir zevki güzel bir maç oldu. Daha farklı da kazanabilirdik. Sonuçta 3 puan için geldik ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Yarın sabah antrenmanından sonra çarşamba günü oynayacağımız maçın hazırlıklarını sürdüreceğiz." diye konuştu.

"CENGİZ ADINA ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Cengiz'in performansının oyuncu açısından büyük önem taşıdığını aktaran Kartal, "Cengiz'in 4 gol atması Cengiz adına çok önemliydi. Uzun zamandır kendi üzerinde baskı hissediyordu. Attığı gollerle öz güveni daha fazla gelecek. Daha yüksek öz güvenle moralli maçlara çıkacağını düşünüyorum. Elimizde İrfan da Emre Mor da var. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Önümüzde çok maç var. Maç maç hepsini değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluğa oynayan bir takım olarak çok gol atmalarını normal karşıladığını belirten Kartal, "Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Gol atmak için hücum organizasyonları geliştirmem lazım. Sürekli aynı şeyler değil. Değişik organizasyonlarla takımı geliştirmek lazım. Biz buna çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.