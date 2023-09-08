Manisa'da öldürülen İsmail Kürü kimin öldürdüğü ile ilgili şüpheler her geçen gün artıyor Show TV'nin sevilen programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de İsmail Kür'ün şüpheli ölümü konuşulmaya devam ediyor. Sorularıyla her türlü ihtimalin peşinden giden Didem Arslan Yılmaz, İsmail'in sevgilisi Seher'e olay günü yaşadıklarını hatırlaması için İsmail'in öldüğü gün üzerindeki kıyafetleri ve İsmail'in videolarını gösterdi

İsmail’in ailesi, oğullarının ölümünde Seher’in parmağı olduğu iddialarını sürdürünce stüdyoda gergin anlar yaşandı. Seher öfkelendi ve stüdyodan kısa süre çıktı.

Sakinleştikten sonra Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi Seher’in evinden canlı yayın yaptı. Olay günü “Üzerimdekileri burada yaktım” dediği tandır ekranlara geldi. Seher’in babası kıyafetleri “Ben yaktım" derken, Seher’in erkek kardeşi kendisinin yaktığını iddia etti.

İsmail’in ailesinin suçlamalarını kabul etmeyen olay adam Faruk ise bugün yayına katılmadı. “Rahatsızım hastanedeyim" dese de araştırmalar sonucu Selendi’de herhangi bir hastanede Faruk’un hastane giriş kaydına rastlamadı.

İsmail'i kimin öldürdüğü ile ilgili şüpheler her geçen gün artıyor.