Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da öldürülen İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor

        Manisa'da öldürülen İsmail Kürü kimin öldürdüğü ile ilgili şüpheler her geçen gün artıyor

        Show TV'nin sevilen programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de İsmail Kür'ün şüpheli ölümü konuşulmaya devam ediyor. Sorularıyla her türlü ihtimalin peşinden giden Didem Arslan Yılmaz, İsmail'in sevgilisi Seher'e olay günü yaşadıklarını hatırlaması için İsmail'in öldüğü gün üzerindeki kıyafetleri ve İsmail'in videolarını gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 23:02 Güncelleme: 08.09.2023 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsmail’in ailesi, oğullarının ölümünde Seher’in parmağı olduğu iddialarını sürdürünce stüdyoda gergin anlar yaşandı. Seher öfkelendi ve stüdyodan kısa süre çıktı.

        Sakinleştikten sonra Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi Seher’in evinden canlı yayın yaptı. Olay günü “Üzerimdekileri burada yaktım” dediği tandır ekranlara geldi. Seher’in babası kıyafetleri “Ben yaktım" derken, Seher’in erkek kardeşi kendisinin yaktığını iddia etti.

        İsmail’in ailesinin suçlamalarını kabul etmeyen olay adam Faruk ise bugün yayına katılmadı. “Rahatsızım hastanedeyim" dese de araştırmalar sonucu Selendi’de herhangi bir hastanede Faruk’un hastane giriş kaydına rastlamadı.

        İsmail'i kimin öldürdüğü ile ilgili şüpheler her geçen gün artıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İsmail Kür
        #Didem Arslan
        #haberle
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı