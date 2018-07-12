Hakkari'de Yüksekova'ya bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşayan İsmail Orhan henüz 10 yaşındayken arkadaşlarıyla oyun oynarken yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapıldı. Habertürk'ten Mustafa Uc'un haberine göre; ilk müdahalenin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun iki bacağı düzlerinin altından kesildi. 3.5 ay süren tedavinin ardından taburcu olan İsmail, yıllardır hayalini kurduğu protez bacaklarına kavuştu.





"GÖZLERİMİ AÇTIĞIMDA İKİ BACAĞIM YOKTU"

İnşaat işçisi babası ile birlikte Elazığ'da özel bir medikal firmasına gelen İsmail'e protez bacakları takıldı. 22 bin liraya mal olan protez bacaklar sayesinde yürümeye başlayan İsmail, yüksek gerilim hattına 2 metre uzaklıktayken elektrik akımına kapıldığını ve ne olduğunu anlamadığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O dönemde 10 yaşındaydım. Ameliyattan çıkıp gözlerimi açtığımda iki bacağımın olmadığını gördüm. Bu benim için çok zordu. Arkadaşlarımla oynayamayacaktım, okula gidemeyecektim ve en önemlisi ayağa bir daha kalkamayacaktım. Şimdi protezle yeniden yürümenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. En büyük desteğinin babası olduğunu belirten İsmail "Arkadaşlarımla yeniden oynuyorum, okula gidebiliyorum ve en önemlisi yeniden ayakta kimseden destek almadan yürüyebiliyorum. Benim için en önemlisi ise babam artık mutlu, ailem mutlu ve ben yine ayaktayım" diye konuştu.





TAZMİNAT DAVASI SONUÇLANMADI

Çok zor günler yaşadıklarını anlatan baba Ahmet Orhan (37) da "İsmail artık kimseden destek almadan yürüyor, arkadaşları ile geziyor, oyunlar oynuyor" ifadelerini kullandı. 3 ayda bir engelli ve bakıcı maaşı aldıklarını belirten Orhan devlete desteğinden dolayı teşekkür etti. Orhan TEDAŞ'a açtıkları 1.5 milyon liralık tazminat davasının ise halen sonuçlanmadığını sözlerine ekledi.

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