Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Yüksek: Fenerbahçe'den önemli bir şey yok - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Yüksek: Fenerbahçe'den önemli bir şey yok

        Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, 3-1'lik Kocaelispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den önemli bir şey yok" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 00:05 Güncelleme: 24.08.2025 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Fenerbahçe'den önemli bir şey yok"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından İsmail Yüksek, galibiyeti değerlendirdi.

        "SEZONA İYİ BAŞLAMAK MUTLULUK VERİCİ"

        Takımın performansından memnun olduğunu dile getiren İsmail, "Takım genelinde iyi bir maç oldu. Hepimiz istediğimiz gibi başladık ama şanssız bir gol yedik. İkinci yarıda soyunma odasında konuştuk ve daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Benim için de sezona iyi başlamak mutluluk verici." dedi.

        "FENERBAHÇE'DEN ÖNEMLİ HİÇBİR ŞEY YOK"

        Yaşadığı sakatlıklara da değinen milli futbolcu, "100'den fazla maça çıktım Fenerbahçe'de. Sakatlıklar beni üzüyor ama geri dönmek için daha çok çalışıyorum. Fenerbahçe'den daha önemli hiçbir şey yok. Hep daha fazla çalışacağım ve bu böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

        BENFICA MAÇI AÇIKLAMASI

        Şampiyonlar Ligi'ne odaklandıklarını belirten İsmail Yüksek, "Bu maçı unutup Benfica maçına bakacağız. Zor bir deplasman olacak ama biz de Fenerbahçeyiz. Onlar da bunun farkında. Bu camia Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyor. Bu maç bize daha fazla özgüven kattı." diye konuştu.

        "TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE BUNUN FARKINDAYIZ"

        Son olarak takımın oyun anlayışına değinen İsmail, "Zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşıyoruz. Bu bize yakışmıyor. Daha önde ve daha presli oynamalıyız. Taraftarımızın önünde bunun farkındayız." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bulundu
        İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bulundu
        "Kimse havlu atmak istemiyor"
        "Kimse havlu atmak istemiyor"
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        Rıdvan Yılmaz resmen Beşiktaş'ta!
        Rıdvan Yılmaz resmen Beşiktaş'ta!
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        Filenin Sultanları, İspanya'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, İspanya'ya set vermedi!
        Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubu
        Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubu
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Bodrum'da ortaya çıktı
        Bodrum'da ortaya çıktı
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 