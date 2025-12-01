İsmail Yüksek: İkinci yarıda gerçek futbolumuzu gösterdik

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından İsmail Yüksek, açıklamalarda bulundu.

Derbinin zorluk derecesine dikkat çeken İsmail, "Zor bir maçtı. Liderle oynadık. Kazanmayı isterdik. İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun vardı. İkinci yarı gerçek futbolumuzu gösterdik. Galibiyeti de hak ettik. Son dakikadaki gol, çok güzel günlerin habercisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Taraftarların hazırladığı koreografiye ayrıca teşekkür eden başarılı orta saha, "Taraftarımız çok güzel bir koreografi hazırladı. Tüylerimiz diken diken oldu. Gönül isterdi ki onlara 3 puan hediye edelim ama olmadı." dedi.

"İLK YARIDA TOPU TUTMAKTA ZORLANDIK"

İlk yarıdaki sorunları da açıkça dile getiren İsmail Yüksek, "Bence ilk yarıda topu tutmakta zorlandık. Sürekli uzun vurma seçeneğine gittik. Topu daha çok tutsaydık daha çok pozisyona girebilirdik. İkinci yarı oyunu tamamen aldık ve son dakikada golü attık." dedi.

"MÜKEMMEL BİR MÜCADELE VARDI"

Derbinin genel mücadele kalitesine de değinen milli yıldız "Tebrik ederim takımı mücadeleden ötürü. 90. dakikaya kadar mükemmel mücadele vardı. İki takımı ve hakemi tebrik ederim." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.