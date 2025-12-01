Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Yüksek: İkinci yarıda gerçek futbolumuzu gösterdik - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Yüksek: İkinci yarıda gerçek futbolumuzu gösterdik

        Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "İkinci yarıda gerçek futbolumuzu gösterdik" dedi.

        Giriş: 01.12.2025 - 23:23 Güncelleme: 01.12.2025 - 23:23
        "İkinci yarıda gerçek futbolumuzu gösterdik"
        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından İsmail Yüksek, açıklamalarda bulundu.

        "İKİNCİ YARIDA GERÇEK FUTBOLUMUZU GÖSTERDİK"

        Derbinin zorluk derecesine dikkat çeken İsmail, "Zor bir maçtı. Liderle oynadık. Kazanmayı isterdik. İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun vardı. İkinci yarı gerçek futbolumuzu gösterdik. Galibiyeti de hak ettik. Son dakikadaki gol, çok güzel günlerin habercisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

        KOREOGRAFİ İÇİN TEŞEKKÜR

        Taraftarların hazırladığı koreografiye ayrıca teşekkür eden başarılı orta saha, "Taraftarımız çok güzel bir koreografi hazırladı. Tüylerimiz diken diken oldu. Gönül isterdi ki onlara 3 puan hediye edelim ama olmadı." dedi.

        "İLK YARIDA TOPU TUTMAKTA ZORLANDIK"

        İlk yarıdaki sorunları da açıkça dile getiren İsmail Yüksek, "Bence ilk yarıda topu tutmakta zorlandık. Sürekli uzun vurma seçeneğine gittik. Topu daha çok tutsaydık daha çok pozisyona girebilirdik. İkinci yarı oyunu tamamen aldık ve son dakikada golü attık." dedi.

        "MÜKEMMEL BİR MÜCADELE VARDI"

        Derbinin genel mücadele kalitesine de değinen milli yıldız "Tebrik ederim takımı mücadeleden ötürü. 90. dakikaya kadar mükemmel mücadele vardı. İki takımı ve hakemi tebrik ederim." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

