Şentop'tan yeni anayasa mesajı: Er ya da geç

2021-2022 yılı İSMEK kayıtları bugün itibariyle başladı. İSMEK'te öğrenim görecek vatandaşlar, kursiyer.ibb.istanbul internet adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. İşte 2021 İSMEK kayıtları ile ilgili bilgiler...

İSMEK KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İSMEK 2021-2022 kurs kayıtları 24 Eylül Cuma saat 10.00 itibari ile başladı.

İSMEK KAYDI NASIL YAPILIR?

Kayıtların başlaması ile birlikte İSMEK'in resmi İnternet sitesi kursiyer.ismek.istanbul adresinden yapılacak.

Açılan sayfada sistem T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerinin girilmesini isteyecek. Yabancı ülke vatandaşları ise Foreign Student Login (Yabancı Kursiyer Girişi) butonuna tıklayarak kayıt için gerekli bilgileri doldurabilecekler.

Başvurunun onaylanması için kesin kayda dönüştürülmesi gerekir. Bunun için başvuru yapılan İSMEK kurs merkezi, öğrencilere arama veya SMS yolu ile ulaşacak.

İSMEK KURSLARI ÜCRETLİ Mİ?

İSMEK kursları tamamen ücretsizdir. Dilediğiniz kurs merkezi ve branşa herhangi bir ücret ödemeden katılabilirsiniz.

İSMEK ALAN VE BÖLÜMLERİ NELER?

İSMEK; mesleki eğitimler, kişisel gelişim, güzel sanatlar, el sanatları ve zanaat olmak üzere 4 dalda, 22 alanda hizmet verecek.

Mesleki Eğitimler;

– Bilişim Teknolojileri

– Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

– Gastronomi ve Mutfak Sanatları

– Grafik ve Teknik Tasarım

– Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

– Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi

– Muhasebe ve Finans

– Robotik ve İnovasyon

– Turizm ve Otelcilik

– Yönetim ve Hizmet

– Ziraat

Kişisel Gelişim;

– Dil Eğitimleri

– Kişisel Gelişim ve Eğitim

Güzel Sanatlar

– Müzik

– Sahne ve Gösteri Sanatları

– Sanat ve Tasarım

El Sanatları ve Zanaat;

– Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri

– Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

– Örgü ve İşleme Sanatları

– Süsleme Sanatları

– Tekstil Tasarımı