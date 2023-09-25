Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık İspanya'da yaz sonundan beri Covid-19 vakalarında büyük artış görülüyor

        İspanya'da yaz sonundan beri Covid-19 vakalarında büyük artış görülüyor

        İspanya'da yaz mevsiminin sona ermesiyle Covid-19 vakalarında patlama yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 15:34 Güncelleme: 25.09.2023 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya'da yaz sonundan beri Covid-19 vakalarında büyük artış görülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu Sürveyans Sistemi'nin hastanelerdeki ilk müdahale servislerinden topladığı verilere göre, Covid-19 vakalarının artmasına rağmen salgının tüm dünyayı etkilediği 2020-2021 yıllarına nazaran virüsün daha az etkili olduğunun görüldüğü kaydedildi.

        Ülkede, 11-17 Eylül döneminde her 100 bin kişideki vaka sayısının ortalama 112,8 olarak tespit edildiği ve hastanede tedavi görenlerin sayısının çok düşük olduğu ifade edildi.

        İspanya'da her şeye rağmen özellikle 60 yaş üstündekilere, kronik hastalara ve bebeklere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

        Vakalardaki artış ülkede Covid-19 testlerinin satışına da yansıdı. Bazı araştırma şirketlerinin anketlerinde, antijen testlerinin satışının hazirana göre eylülde ortalama yüzde 556 arttığı belirtildi.

        REKLAM

        Eczanelerden temin edilen bu testlerin satışındaki artış, İspanya'nın bölgelerinden Extremadura'da yüzde 1374, Castilla La Mancha'da yüzde 1265, Castilla y Leon'da yüzde 991, Valensiya'da yüzde 848'e kadar çıktı.

        Yetkililer, bu artışa rağmen satışların 2022'nin en düşük seviyesine bile ulaşmadığının altını çizdi.

        İspanya'da Sağlık Bakanlığı, Nisan 2022'den itibaren Covid-19 önlemlerini kaldırıp, daha sonrasında kırılgan iş kollarında bile karantina uygulamasına son vermiş ve Covid-19 salgınına grip muamelesi yapılması kararı almıştı.

        Sadece hastane ve eczanelerde uygulanan maske takma zorunluluğu da bu yaz sona erdirilmişti.

        COVID-19 VE GRİP İÇİN BİRLİKTE AŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI

        Diğer yandan İspanya'nın bazı özerk yönetimlerinde solunum yolu enfeksiyonlarına karşı sonbahar aşı kampanyası başlatıldı.

        Aşı kampanyasında Covid-19 ve grip aşıları yaptırmak isteyenlere birlikte uygulanıyor. Geçmişten farklı olarak yaşlılar ve kronik hastalıkları olanların yanı sıra bebeklere de ilk kez "solunum sinsityal virüs (RSV)" aşısı yapılacağı açıklandı.

        Halk Sağlık Komisyonu, Covid-19 ve grip aşılarının birlikte yapılması uygulamasını son 3 yıldır tavsiye ederken, Covid-19 aşılarının Pfizer ve İspanyol aşısı Hipra olduğu bildirildi.

        Ayrıca sağlık personeli, güvenlik ve sivil koruma kurumları çalışanlarına ve sigara içenlere de Covid-19 ve grip aşılarını yaptırmaları tavsiye edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        İki kuzen baraj göletinde kaybolmuştu! Çifte acı!
        İki kuzen baraj göletinde kaybolmuştu! Çifte acı!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Sonunda Chamberlain!
        Sonunda Chamberlain!
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor