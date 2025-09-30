İspanya'dan gelen kan, anne ve bebeğini hayata bağladı

İlk 2 gebeliğinde sorun yaşamayan Naide Soylu, üçüncü gebeliğinde yapılan rutin testlerde kan uyuşmazlığı tespit edilince yakın takibe alındı. Talasemi hastalığı nedeniyle hamileliğinin 7'nci ayında kan nakline ihtiyaç duydu. Türk Kızılay aracılığıyla 3 kez kan temin edildi ancak uyum sağlanamadı. Aile bireylerinin kanları da uyuşmayınca süreç kritik bir aşamaya geldi. Gaziantep Üniversitesi'nde yapılan ileri taramalar ve ABD'den gelen test sonuçları, Soylu'nun Rh Null kan grubuna sahip olduğunu kesinleştirdi.

"ALTIN KAN" İSPANYA'DAN GETİRİLDİ

Doğumu yaklaşan Naide Soylu için Gaziantep Üniversitesi'nden gelen talep üzerine Türk Kızılay hızla harekete geçti. İspanya'da bulunan 2 ünite dondurulmuş Rh Null kanı ile aktif bir bağışçıdan alınan bir ünite, özel taşıma şartlarında soğuk zincir korunarak önce İstanbul'a, ardından Gaziantep'e ulaştırıldı. Dondurulmuş ünitelerin çözülmesinden sonra yalnızca 72 saat içinde kullanılabilmesi operasyonu daha da kritik hale getirdi.

Zamanla yarışılan bu sürecin sonunda yapılan nakil sayesinde anne sağlıklı bir doğum yaptı ve bebeğini kucağına aldı. Türk Kızılay, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu nakille uluslararası düzeyde örnek bir insani yardım başarısına daha imza attı.

"BİR DAMLASINA MUHTAÇMIŞIZ" Anne Naide Soylu, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "İlk kez altın kanı duydum, belki doğurabilirim ama çocuğumu kucağıma alamam diye korktum. Umudum kalmamıştı, ailem ve eşim teselli ediyordu. Doğum zamanı yaklaşırken İspanya'dan gelen güzel haberle hayata tutundum. İlk verildiği anda kalbim çarptı, bir şey oluyor diye korktum ama sonra rahatladım. Ameliyatım zor geçti, sonrasında kanı yine verince toparlandım çok şükür. Kan bağışının ne kadar önemli olduğunu anladım. Bir damlasına muhtaçmışız." "'ALTIN KAN' DİYE BİR ŞEYİN VARLIĞINI BİLMİYORDUM" Baba Hilmi Tunahan Soylu ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "Altın kan diye bir şeyin varlığını bilmiyordum. Eşimin 'belki tekrar gelemeyebilirim' diyerek ağlamasıyla bende de korku oluştu. Ameliyattan çıkana kadar tedirgin bekledik. En sonunda kanın İspanya'dan bulunduğunu söylediklerinde ailecek çok sevindik. Sağ olsun hem hocalarımız hem de Kızılay sayesinde çok şükür iyiler." "KIZILAY'IN HIZLI MÜDAHALESİ GÜVEN VERİYOR" Altın kan grubunun herkese kan verebildiğini ancak sadece aynı gruptan alabileceğini belirten anne Naide Soylu'nun doktoru Prof. Dr. Vahap Okan, "Bu nedenle 'altın kan' olarak biliniyor. Doğum öncesinde ciddi risk vardı, çünkü kan bulunmazsa hem anne hem bebek hayati tehlike altındaydı. Neyse ki Kızılay süreci hızla organize etti, kan temin edildi ve ameliyat güvenle gerçekleştirildi. Bu olayda da gördük ki Kızılay'ın hızlı müdahalesi ve devletimizin desteği hem hekimlere hem hastaya çok büyük güven verdi."