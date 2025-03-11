İspanya La Liga'da 27. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İspanya La Liga'nın 27. haftasının final maçında Espanyol-Girona takımları karşı karşıya geldi.

Espanyol, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Girona ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

R. Vallecano'nu konuk ettiği İspanya La Liga maçında 2-1 galip gelen Real Madrid, bu sonuçla puanını 57'ye çıkardı; maçtan puansız ayrılan R. Vallecano ise haftayı 36 puan ile noktaladı.

Barcelona, 27. hafta müsabakasında Osasuna ile evinde 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Barcelona'nın toplam puanı 57, Osasuna'nın ise 33 oldu.

Sevilla, deplasmandaki zorlu maçta rakibi R. Sociedad takımını 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 36 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım R. Sociedad ise 34 puanda kaldı.

Atl. Madrid, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Getafe'e karşı 2-1 mağlup bir şekilde sahadan ayrıldı ve puan kaybetti. Bu maçın ardından ev sahibi Getafe puanını 33'e yükseltirken konuk ekip Atl. Madrid ise 56 puanda kaldı.

Zorlu müsabakada ev sahibi Celta Vigo, rakibi Leganes'i etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 36'ya yükseltti.

Alaves, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Villarreal'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Alaves puanını 26'ya yükseltti.

Valencia , evindeki mücadelede rakibi Valladolid'i 2-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

Ath. Bilbao, evindeki mücadelede rakibi Mallorca ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

R. Betis evinde konuk ettiği Las Palmas'ı 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.