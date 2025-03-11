Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!

İstanbul’da internet üzerinden kargo dolandırıcılığıyla ilgili yapılan bir şikayet, akıllara durgunluk veren yöntemler uygulayan bir çeteyi deşifre etti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, şikayette bulunan A.S. adlı kişi, elektronik eşyasını satmak için internet sitesine verdiği ilanın ardından kargo dolandırıcılığı yaşadığını söyledi.

12 KİŞİLİK BİR ÇETE

Bu şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmada, liderliğini A.G.’nin yaptığı 12 kişilik bir dolandırıcı çetesi tespit edildi.

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AKILLARA DURGUNLUK VEREN YÖNTEM

Tüm isimler tek tek tespit edilirken, çetenin çalışma yöntemi akıllara durgunluk verdi. Yönteme göre şüpheli kişiler, elektronik eşyalarını satmak için bazı internet siteleri üzerinden ilan veren vatandaşlara müşteri gibi ulaşıyor. Ardından vatandaşların ürünü İstanbul’da yaşayan bir tanıdığına göndermesini, ürünü elden teslim alacaklarını ve ödemesini de aynı kişiye yapacaklarını söylüyor. Satıcıdan kargoyu gönderdiği kişinin bilgileri ile kargo takip bilgilerini alan çete üyeleri, daha sonra da kargoyu teslim alacak kişiden de kargo teslim kodunu öğrenerek, gelen eşyaları kargo şubesinden alarak vatandaşları dolandırıyordu.

BİRÇOK İLDE DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR

Yapılan araştırmada çetenin bu yöntemle birçok ilde toplam 41 olay gerçekleştirdiği belirlendi. Çete üyelerinin kargo şirketinden gelen kargoları aldığı anlara aitte görüntülere de ulaşıldı.

12 MİLYON LİRALIK MALZEME ELE GEÇTİ

Elde edilen bilgilerin ardından İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 1 adet kurusıkı tabanca, 18 adet kurusıkı fişeği ve 2 adet 9.19 mm dolu fişek, 14 bin TL para ve yaklaşık 1 milyon TL değerinde suç unsuru olduğu değerlendirilen elektronik eşya (Telefon, laptop, akıllı saat vb) ele geçirildi. İşlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.