Bitcoin’de Trump etkisi: Kasımdan bu yana en düşük seviyeye indi

Kripto para fiyatları, geçen hafta Başkan Donald Trump'ın kripto paralara yönelik yaptığı olumlu açıklamaların ardından artan gümrük vergisi savaşları gerginliği ve Federal Rezerv'in daha fazla faiz indirimi yapma ihtimalinin azalmasıyla düşüşünü sürdürdü.

Haftanın ilk gününde yüzde 5 düşüşle 80 bin doların altına gerileyen Bitcoin bu sabah yüzde 3 düşüşle 79.885 dolardan işlem görerek kasım ayından beri en düşük seviyesine indi. Ethereum 1.876,33 dolar seviyesinden işlem görüyor.

REZERV PLANLARINA RAĞMEN BİTCOİN VOLATİLİTESİ YILIN EN YÜKSEK SEVİYELERİNDE

CoinTR Araştırma Departmanı'nın aktardığına göre, Trump’ın rezerv planlarına rağmen Bitcoin volatilitesi yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Bitcoin piyasasındaki volatilite, geçtiğimiz hafta yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yatırımcı endişelerini artırdı. Bitcoin’in yıllık volatilite oranı yüzde 59,4’ü gördükten sonra yüzde 58 civarında sabitlendi. Geçen kasım ayından itibaren Bitcoin fiyatı Trump’ın kripto yanlısı politikalarına dair beklentilerle yükselirken, son haftalarda fiyat yüzde 15’ten fazla değer kaybetti. Bitcoin’in son oynaklığı, Trump’ın Stratejik Bitcoin Rezervi’ni kuran yürütme emrini imzalaması ve Beyaz Saray’da kripto sektörünün önemli liderleriyle kripto zirvesi düzenlemesi ile aynı döneme denk geldi. Ancak piyasa, hükümetin Bitcoin satın almak yerine sadece cezai el koymalardan elde edilen varlıklarla rezerv oluşturacağını öğrenince hayal kırıklığı yaşadı. Bu durum, Bitcoin’in 91.000 dolar seviyesini gördükten sonra dün 80.000 dolara kadar geri çekilmesine neden oldu. Aynı zamanda, Trump yönetiminin açıkladığı yeni gümrük tarifeleri nedeniyle borsalarda da satış dalgası yaşanırken, altın fiyatları güvenli liman talebiyle yükselişini sürdürdü.

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