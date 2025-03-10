Babasını vahşice öldürüp teslim oldu Denizli'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahıs, babasını sopayla darp edip, başını taşla ezerek öldürdü. Hastaneye giderek cinayeti itiraf eden zanlı, cinayet sebebinin babasının kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu ileri sürdü

Anadolu Ajansı Giriş: 10.03.2025 - 23:52 Güncelleme: 11.03.2025 - 01:11 facebook

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