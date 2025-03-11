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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor - 11 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları artmaya devam ederken, parçalı ve az bulutlu bir gün olacak. Don, buzlanma ve çığ tehlikesi sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 07:35 Güncelleme: 11.03.2025 - 07:35
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        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 19°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 22°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 21°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Güneşli 15°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 22°

        Adana

        Güneşli 23°

        Diyarbakır

        Güneşli 21°

        Gaziantep

        Güneşli 21°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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