Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul Parçalı bulutlu 19° Ankara Kısmen Güneşli 22° İzmir Kısmen Güneşli 21° Antalya Güneşli 19° Trabzon Güneşli 15° Bursa Parçalı bulutlu 22° Adana Güneşli 23° Diyarbakır Güneşli 21° Gaziantep Güneşli 21° Ağrı Güneşli 8°

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.