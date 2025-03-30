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        Haberler Bilgi Spor İspanya La Liga: Barcelona- Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona muhtemel 11

        Barcelona- Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İspanya La Liga'da Barcelona, evinde Girona'yı konuk ediyor. Olimpic Lluis'de oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Barcelona- Girona maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra Hansi Flick'in kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Barcelona- Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:16
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        La Liga'nın 29. haftasında Barcelona ile Girona karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda zirvede emin adımlarla ilerleyen Katalanlar, kritik karşılaşmadan galip gelmek istiyor. Hansi Flick'in müsabakaya hangi kadro ile çıkacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Barcelona- Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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        BARCELONA- GİRONA MAÇI NE ZAMAN?

        Barcelona- Girona maçı 30 Mart Pazar (bugün) 17.15'te oynanacak.

        BARCELONA- GİRONA CANLI SKOR İÇİN TIKLAYIN

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        BARCELONA- GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Olimpic Lluis'de oynanacak karşılaşma S Sport ve dijital platform EXXEN üzerinden yayınlanacak.

        4

        BARCELONA MUHTEMEL 11

        Szcesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski

        5

        GİRONA MUHTEMEL 11

        Gazzaniga, Martinez, Lopez, Krejci, Blind, Gutierrez, Tsygankov, Herrera, Arthur, Danjuma, Miovski

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