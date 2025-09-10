Real Madrid, İspanya La Liga'nın 4. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile kozlarını paylaşacak. Geride kalan maçlarda 9 puanla zirvede yer alan Real Madrid, Real Sociedad karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise kritik mücadelede Arda Güler'in oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki, Real Sociedad- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?