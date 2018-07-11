İber Yarımadasının merkezinde dağlar ve doğal parklarla çevrili Madrid, aynı zamanda birçok pub, kafe, diskotek ve gece geç saatlere kadar açık gece kulüpleri ile canlı bir metropol. Şimdi Madrid tatilinizde size çok yardımcı olabileceğini umduğumuz Madrid gezi rehberini sunuyoruz...

MADRİD'İN GEZİLECEK YERLERİ

SOL MEYDANI (PUERTA DEL SOL)

Puerta del Sol, Madrid’in şehir merkezi olarak bilinir. Güneşin kapısı olarak adlandırılan bu bölge aynı zamanda Madrid gezilerinin en önemli uğrak yerlerinden. Madrid'in tarihi boyunca meydan, ulaşım ve entelektüel ve ekonomik faaliyetlerin odak noktası olmuştur. Puerta del Sol Meydanı, 1766'da Esquilache isyanı, 2 Mayıs 1808'de Napolyon'un birliklerine karşı direniş ve 1812'de III. Fernando'nun taç giyme töreni gibi birçok farklı tarihi olaya tanıklık etti. Dünyanın önemli markaların mağazalarını bulabileceğiniz bu meydan, politik eylemler için ve arkadaşlar için buluşma noktası, sokak sanatçılarının ise uğrak yeridir. Kral Carlos III'e ait bir heykel, saat kulesi, ayı ve ağaç heykeli ve Madrid'in merkezi olarak kabul edilen bir kaldırım taşı (km 0) bu meydanda bulunur. Meydan, tarihi surlarla çevrilidir. Puerta del Sol, ülkedeki dedikodu ve havadislerin alındığı merkez olarak da bilinir. Ülkede yaşanan gelişmeler bu merkezde yapılan dedikodular ile tüm şehre yayılır.

MAYOR MEYDANI (PLAZA MAJOR)

Puerta del Sol Meydanı ile birlikte Madrid’in bir diğer önemli meydanıdır. biridir. Bu tarihi meydan III. Philip döneminde 1619’da inşaa edilmiştir. Meydan daha önceleri "Plaza del Arrabal" olarak adlandırıldı ama "Plaza Mayor" olarak bilinir. Meydanın ortasında, 1916'da Jean Boulogne ve Pietro Tacca tarafından yaptırılan Kral III. Philip'in bronz bir heykeli bulunuyor. Mayor Meydanı’nın çevresi 237 balkonu olan 3 katlı binalarla çevrilmiştir ve 9 çıkış kapısı vardır. Meydanın mimari planını ünlü bir matematikçi olan Juan de Herrera çizmiştir. Mayor Meydanı, tarih boyunca pazar yeri, boğa güreşleri, taç giyme törenleri, kraliyet düğünleri gibi amaçların yanında engizisyon tarafından cezalandırılan insanların asıldığı ve yakıldığı meydandır.

MADRİD KRALİYET SARAYI

Madrid Kraliyet Sarayı İspanya Kraliyet Ailesi'nin Madrid'de bulunan ikametgâhı olup, sadece devlet törenleri için kullanılmaktadır. Kraliyet Sarayı Madrid'in en önemli turistik mekanlarından biridir. Madrid'i ziyaret eden turistler arasında popüler bir cazibe merkezidir. İspanyollar tarafından Palacio Real olarak bilinen Kraliyet Sarayı, 18. ve 19. yüzyıllarda, 1734 yılında Noel arifesinde ateşe verilen eski Alcázar'ın yerine inşa edildi. Kraliyet Sarayı, birçok kiş tarafından Avrupa'nın en iyi saraylarından biri olarak kabul edilmekte. Saray 13 hektarlık bir alanı kaplıyor. 870 penceresi, 240 balkonu ve 44 merdiveni var. Plaza de la Armeria, büyüleyici Campo del Moro Parkı, Sabatini Bahçeleri, Plaza de Armas ve muhteşem İspanyol Kraliyet heykelleri koleksiyonu ile muhteşem Plaza de Oriente ile çevrili olan Madrid Kraliyet Sarayı, güzel ve etkileyici bir dış mekana sahiptir. Dikkat çekici iç mekan ise, en iyi malzemeler ve elle seçilmiş sanat eserleri ile cömertçe dekore edilmiştir. Sarayı ziyaret ettiğinizde, Caravaggio, Velazquez ve Goya gibi ünlü sanatçıların yanı sıra Corrado Giaquinto, Giovanni Battista Tiepolo ve Anton Raphael Mengs gibi sanatçıların fresklerini görebilirsiniz. Sarayın iç dekoru, enfes porselen koleksiyonları, saatler, gümüş eşyalar ve zengin mobilyalarla tamamlanmaktadır.

FIRINCININ EVİ (CASA DE LA PANADERİA)

Mayor Meydanı'nın kuzey tarafında belediye ve kültür binasıdır. Dört katlı bir yapı olup, ilk katı revaklardan, en üst katı da tavan arasını oluşturmaktadır. Orijinal bina, Juan Gomez de Mora tarafından tasarlanan ve 1619'da tamamlanan ahşap bir yapıydı. 1670 yılında yangınla yıkıldı ve Thomas Roman tarafından yeniden inşa edildi. Binaya Fırıncı’nın Evi denmesinin sebebi ise ortaçağda bu yapının alt kısmında bir fırın bulunması ve fırının sahibinin de bu binada yaşıyor olması.

SAN ISIDRO KATEDRALİ

San Isidro Katedrali, aynı zamanda Colegiata ya da San Collegiate Kilisesi olarak da bilinir. 1992'de, Almudena Katedrali'nin tamamlanmasına kadar, Madrid'in ana katedrali idi.Pedro Sánchez tarafından yapılan bir tasarıma göre 1622 ve 1664 yılları arasında Colegio Imperial de la Compañía de Jesús (Cizvit Koleji) kilisesi olarak inşa edilmiştir. 1789'da Cizvitler'in III. Charles tarafından sınır dışı edilmesinden sonra, bina İspanya'nın en ünlü Barok / Neoklasik mimarlarından biri olan Ventura Rodríguez tarafından yenilenmiştir. Sanat tarihi açısından kilise, Sebastián Herrera'nın bir altarpasını ve Claudio Coello, Herrera ve Ricci'nin tablolarını ve Juan Pascual de Mena'nın heykellerini içerir. San Isidro (St. Isidore) Madrid'in (hem tarım işçilerinin yanı sıra) koruyucu azizidir ve şehir her 15 Mayıs'ta onuruna yıllık alaylar düzenlemektedir.

LOPE DE VEGA EVİ MÜZESİ

Madrid'de bulunan ispanya'nın "altın çağ" yazarı Lope de Vega'nın (Cervantes) evidir. Vega Evi Müzesi, 16. yüzyılda inşa edilmiş. 1610 yılında yazar tarafından satın alınan bu evde 1635 yılında ölümüne kadar 25 yıl boyunca yaşadı ve orada kaldığı süre boyunca en büyük oyunlarını ve şiirlerini yazdı. Aslında, Lope de Vega’nın yaşamının en önemli olaylarının çoğu, yedi yaşındaki oğlunun trajik ölümü dahil olmak üzere bu evin içinde gerçekleşti. Lope de Vega evini en büyük kızı Feliciana'ya bıraktı. 1800 ve 1900'ler boyunca ev, Real Academica Española tarafından satın alınmadan ve 1931 yılında bir müzeye dönüştürülmeden önce birçok kez el değiştirdi. Müzede, İspanyol edebiyatının Altın Çağı'na ait birçok el yazması kitap bulunuyor. Müze koleksiyonunda 17. yüzyıla ait yazarın Ulusal Kütüphaneden ödünç aldığı bir çok kitabın yanı sıra kişisel kitapları ve eşyaları bulunuyor. Lope de Vega Evi Müzesi, Calle de Cervantes'de yer almaktadır. Müze salıdan pazara 10: 00-18: 00 saatleri arasında açıktır ve ücretsiz rehberli turlar sunmaktadır.

MADRİD'DE ULAŞIM

Madrid’in görülmesi gereken yerlerinin tamamına merkezden yürüyerek ulaşabilirsiniz. Avrupa ve dünyanın en gelişmiş metro hatlarından birine sahip olan Madrid'de tek duraklık iki özel hatla birlikte toplam 13 hat vardır. Bunun haricinde şehrin içerisinde de dolaşımı olan ancak daha çok uzak bölgelere giderken tercih edilen Renfe de ulaşımı kolaylaştırır. Madrid'de trafik yok denecek kadar az olmasına rağmen otobüs kullanımı çok yaygın değildir. Ancak gece 2 ve sabah 6 arasında metro çalışmadığı için gece otobüsleri çokça kullanılmakta.

Madrid'de bir tane hava alanı bulunmakta. Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı (MAD) şehirden oldukça uzaktır. Ancak hava alanından kalkan metro ile direk şehre ulaşabilirsiniz.