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Haberlerİş-Yaşamİspanya marka Türkiye pazarına giriyor - Haberler
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Joma, Türkiye pazarına giriyor

İspanyol spor markası Joma, 2021 yılı itibarıyla Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayacak.

İspanya marka Türkiye pazarına giriyor - Haberler
HABERTURK.COM

İspanyol spor markası Joma, 2021 yılı itibarıyla Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayacak. Türkiye pazarına As Spor bünyesinde adım atacak olan Joma; tüm spor branşlarına hitap eden spor giyim ve spor ayakkabı koleksiyonunu sunacak. As Spor aynı zamanda Türkiye’de Uhlsport ve Kempa markalarının imtiyaz sahibi ve distribütörü, Tryon markasının ise kurucusu konumunda.

Hali hazırda 120 ülkede satış operasyonu olan Joma, 55 yıldır spor sektöründe faaliyet gösterirken 2019 yılı itibarıyla 32 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi.

2021 yılında Türkiye’de As Spor bünyesinde faaliyete geçecek Joma markası, Süper Lig ve 1. Lig takımlarının yanı sıra tüm spor branşlarında hizmet vermeye hazırlanıyor. Spor ayakkabı koleksiyonunu da toptan satış ve perakende mağazalarda konumlayacak olan Joma, 2022 yılı itibarıyla mağazalaşmayı hedefliyor.

Joma’nın sponsorluk yaptığı kulüpler arasında; İspanya’dan Villareal, Getafe, İtalya’dan Atalanta, Torino, Fransa’da Toulouse, Le Havre, Galler’den Swansea, Almanya’dan Hoffenheim, Arminia Biefeld, Rusya’dan CSKA Moskova, Belçika’dan Anderlecht, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan Futbol Federasyonları yer alıyor.

Avrupa’nın ve dünyanın önemli futbol kulüpleri, olimpiyat komiteleri, federasyonlar, tenisçiler, koşucular ve maratonlar gibi birçok alanda sponsorluk anlaşmaları da bulunan Joma, takım sporları ve bireysel sporlara yönelik giyim koleksiyonunun yanında, performans, koşu, yürüyüş, tenis, basketbol, futbol, günlük ayakkabı gibi tüm branşlardaki geniş spor ayakkabı koleksiyonuyla da biliniyor

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