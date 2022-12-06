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Haberler Dünya Kupası 2022
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İspanya'yı deviren Fas çeyrek finalde!

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya geldi. 90 dakikanın sonunda iki tarafta golü bulamayınca maç 0-0 sonuçlandı ve uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da sonuç gelmeyince çeyrek finale çıkan takımı penaltılar belirledi. Fas penaltılarla İspanya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi!

İspanya'yı deviren Fas çeyrek finalde!

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayan Fas, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Fas, çeyrek final mücadelesinde 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Portekiz-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmada pas trafiğini kontrol eden İspanya; Torres, Olmo, Asensio üçlüsüyle rakip kalede etkili olamadı. Teknik direktör Luis Enrique, ikinci yarıda Morata-Williams ikilisiyle oyunu canlandırmak istese de skora yansımadı.

Hırvatistan ve Belçika'nın bulunduğu F Grubu'nu lider tamamlayarak kupadaki sürprizlerden birini gerçekleştiren Fas da en az rakibi kadar bitirici oyuncu yokluğunu hissetti. Kuzey Afrika temsilcisi, Aguerdi ve Cheddira ile iki önemli pozisyondan yararlanamadı.

Mücadele boyunca Fas'ın 5 şutundan 3'ü kaleyi bulurken, İspanya 13'te 2 yaptı.

İspanya, 120+3. dakikada Sarabia ile gole çok yaklaştı. Sol taraftan arka direğe ortalanan topa bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Bono'yu geçen meşin yuvarlak direkten auta çıktı.

Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren mücadelede çeyrek finale çıkan takımı seri penaltı atışları belirledi.

Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi atışları gole çevirirken, Banoun atıştan yararlanamadı.

İspanya'da ise Sarabia, Soler ve Busquets, üç atışı da gole çeviremedi.

Penaltı atışlarında rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.

İSPANYA AYNI TURDA YİNE PENALTILARLA VEDA ETTİ

2018 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Rusya'ya penaltı atışlarında 4-3 yenilerek elenen İspanya'nın kaderi Katar'da da değişmedi.

2022 Dünya Kupası'nda Fas'a son 16 turunda penaltı atışlarıyla elenen İspanya, geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde de İtalya'ya penaltılarla kaybetmişti.

FAS ÇEYREK FİNALE KALAN 4. AFRİKA ÜLKESİ OLDU!

Madrid doğumlu Hakimi'nin kullandığı penaltıyla tur biletini alan Fas, turnuva tarihinde çeyrek finale yükselen 4. Afrika takımı oldu.

Dünya Kupası'nda daha önce 1990'da Kamerun, 2002'de Senegal, 2010'da da Gana bu başarıyı yakalamıştı.

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