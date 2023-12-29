Isparta'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 130 öğrenci hastaneye başvurdu Isparta Yalvaç'ta yurtta yedikleri kuru fasulye ve pilav yemeğinden sonra rahatsızlanan 130 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan 130 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

AA'nın haberine göre; ilçedeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan 130 öğrenci, akşam yemeğinde kuru fasulye ile pilav yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yalvaç Devlet Hastanesine başvuran öğrenciler tedaviye alındı.

Hastanede tedavisi tamamlanan 11 öğrencinin taburcu edildiği, diğer öğrencilerin tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrendi.