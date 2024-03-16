Isparta'da otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Osman K. idaresindeki kamyonet, Davraz Mahallesi Dostpet Kavşağı mevkisinde Fatih Emre S. yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada, sürücü Fatih Emre S. ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.