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        Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

        Isparta'da otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

        Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 03:23 Güncelleme: 16.03.2024 - 03:23
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        Isparta'da otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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        Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Osman K. idaresindeki kamyonet, Davraz Mahallesi Dostpet Kavşağı mevkisinde Fatih Emre S. yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kazada, sürücü Fatih Emre S. ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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