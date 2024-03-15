Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

34 SD 1821 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Karlıova kara yolunun Azizan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; kazada yaralı sayısı 21'e yükselirken, yaralılar Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata yaralıları hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Vali Usta yaptığı açıklamada, "Bingöl Karlıova'daki tek taraflı otobüs kazasında yaralanan vatandaşlarımızı Bingöl Milletvekilimiz Zeki Korkutata ile birlikte hastanede ziyaret ettik. Daha sonra gelenlerle birlikte 21’e ulaşan yaralılarımızın durumu hakkında başhekimimizden bilgi aldık. Hayati tehlikeleri yok. Hepsinin durumu iyi. Tedbir amaçlı tedavilerine devam ediliyor. Allah beterinden saklasın. Her birine acil şifalar diliyorum" dedi.