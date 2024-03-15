Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bingöl Karlıova'da yolcu otobüsü devrildi: 121 yaralı - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.03.2024 - 21:41 Güncelleme: 16.03.2024 - 01:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

        34 SD 1821 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Karlıova kara yolunun Azizan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Fotoğraf: AA

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre; kazada yaralı sayısı 21'e yükselirken, yaralılar Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata yaralıları hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Vali Usta yaptığı açıklamada, "Bingöl Karlıova'daki tek taraflı otobüs kazasında yaralanan vatandaşlarımızı Bingöl Milletvekilimiz Zeki Korkutata ile birlikte hastanede ziyaret ettik. Daha sonra gelenlerle birlikte 21’e ulaşan yaralılarımızın durumu hakkında başhekimimizden bilgi aldık. Hayati tehlikeleri yok. Hepsinin durumu iyi. Tedbir amaçlı tedavilerine devam ediliyor. Allah beterinden saklasın. Her birine acil şifalar diliyorum" dedi.

        Fotoğraf: AA

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Masa tenisi topu kadar! Guinness rekoru kırdı
        Masa tenisi topu kadar! Guinness rekoru kırdı
        Husumetli iki grubun kavgasında bir kişi hayatını kaybetti
        Husumetli iki grubun kavgasında bir kişi hayatını kaybetti
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Olympiakos'u tanıyalım
        Olympiakos'u tanıyalım
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Özür dilendi
        Özür dilendi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır