50 KİŞİLİK EKİP ARIYOR
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Halis Şimşek'i arama çalışmaları, Oluklacı Tepesi mevkisi ile Sivri Dağı'ndaki sarp kayalıkların bulunduğu alanda sürdürüldü. İl ve ilçe jandarma komutanlıkları, AFAD, jandarma özel harekat ve Eğirdir Belediyesi ekiplerinden oluşan yaklaşık 50 kişi, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama köpeği 'Leo' ve iz takip köpeği 'Baston' ile arama çalışmaları yaptı. Şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilemezken, Halis Şimşek'in yakınları da ilçeye gelip, çalışmaları takip etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2023-07-03 16:58:38
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