Doğa yürüyüşünde kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu (2)



KAYALIK BÖLGEYE DÜŞMÜŞ

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktığı dağda kaybolan Halis Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekiplere, Şimşek'in yakınları da eşlik etti. Saat 15.00 sıralarında, Kent Ormanı Yumrutaş mevkisinde, Halis Şimşek'in cansız bedeni bulundu. Şimşek'in, yaklaşık 100 metre yükseklikten kayalık bölgeye düştüğü tespit edildi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ekipler tarafından sedyeye alınan Halis Şimşek'in cenazesi, yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından kara yolu ulaşımının olduğu Akpınar köyü yolu Kent Ormanı bölgesine indirilebildi. Burada tabuta konulan Şimşek'in cenazesi, araçla morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Aramalara katılan ETUDOSK Dağcılık Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Abdurrahman Sinap, "Halis Şimşek'in cansız bedenine ulaştık. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bu türlü kötü sonuçlarla bir daha karşılaşmayız" dedi.

Halis Şimşek'in yeğeni Mustafa Korkmaz da "Sabahtan beri arıyorduk. Ben gördüm. Bölgeyi bilen bir ağabeyimiz var. O önden gidiyordu, biz de arkadan giderken tesadüfen gördük" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2023-07-05 17:45:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.