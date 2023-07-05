Doğa yürüyüşünde kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu (2)

KAYALIK BÖLGEYE DÜŞMÜŞ
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktığı dağda kaybolan Halis Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekiplere, Şimşek'in yakınları da eşlik etti. Saat 15.00 sıralarında, Kent Ormanı Yumrutaş mevkisinde, Halis Şimşek'in cansız bedeni bulundu. Şimşek'in, yaklaşık 100 metre yükseklikten kayalık bölgeye düştüğü tespit edildi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ekipler tarafından sedyeye alınan Halis Şimşek'in cenazesi, yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından kara yolu ulaşımının olduğu Akpınar köyü yolu Kent Ormanı bölgesine indirilebildi. Burada tabuta konulan Şimşek'in cenazesi, araçla morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Aramalara katılan ETUDOSK Dağcılık Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Abdurrahman Sinap, "Halis Şimşek'in cansız bedenine ulaştık. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bu türlü kötü sonuçlarla bir daha karşılaşmayız" dedi.
Halis Şimşek'in yeğeni Mustafa Korkmaz da "Sabahtan beri arıyorduk. Ben gördüm. Bölgeyi bilen bir ağabeyimiz var. O önden gidiyordu, biz de arkadan giderken tesadüfen gördük" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2023-07-05 17:45:21
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