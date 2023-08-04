Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Isparta'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2'si çocuk 9 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2'si çocuk 9 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kemal ERBEN/ EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında, Eğirdir-Gelendost yolu Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 otomobil çarpıştı. Araçlardan birinin elma bahçesine uçtuğu kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı.

        İhbarla kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si çocuk 4'ü Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne, diğerleri ise Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

        2023-08-04 13:46:03

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        Mahkeme çıkışı yeniden kedi çalmaya kalkıştı
        Mahkeme çıkışı yeniden kedi çalmaya kalkıştı
        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı!
        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!

        Benzer Haberler

        Isparta'da çam kese böcekleriyle mücadele için dron geliştirildi
        Isparta'da çam kese böcekleriyle mücadele için dron geliştirildi
        Isparta'da tohum desteği ile ayçiçeği ekim alanı 1830 dekara ulaştı
        Isparta'da tohum desteği ile ayçiçeği ekim alanı 1830 dekara ulaştı
        Orman okulu projesinde eğitim verildi
        Orman okulu projesinde eğitim verildi
        Ağabeyinin kullandığı kamyonetten düşen 3 yaşındaki Mehmet öldü
        Ağabeyinin kullandığı kamyonetten düşen 3 yaşındaki Mehmet öldü
        (ÖZEL) 42 senedir top tamiratı yapıyor
        (ÖZEL) 42 senedir top tamiratı yapıyor
        AKŞENER: SEÇMEN ÖYLE BİR KARAR VERDİ Kİ CAN BAŞ ÜSTÜNE  
        AKŞENER: SEÇMEN ÖYLE BİR KARAR VERDİ Kİ CAN BAŞ ÜSTÜNE  