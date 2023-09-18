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        Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu

        ISPARTA'daki Eğirdir Gölü kıyısında su içerisinde birden fazla el bombası bulundu. Plajda önlem alan polis bölgeyi kapatırken, el bombalarının çıkarılması için uzmanlardan yardım istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 10:46 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:50
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        Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu
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        ISPARTA'daki Eğirdir Gölü kıyısında su içerisinde birden fazla el bombası bulundu. Plajda önlem alan polis bölgeyi kapatırken, el bombalarının çıkarılması için uzmanlardan yardım istendi.

        Eğirdir Gölü Yazla plajındaki göl kenarında dün öğle saatlerinde yüzen bir kişi, polisi arayıp, suda birden fazla patlayıcı madde gördüğü ihbarında bulundu. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemenin ardından patlayıcı maddelerin el bombası olduğu tespit edildi. Bölgeyi şeritle kapatan ve plajda güvenlik önlemi alan polis, giriş çıkışlara da izin vermedi. Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı, suyun içerisindeki el bombalarının çıkarılması için İstanbul'dan bomba imha uzmanlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

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