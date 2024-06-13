Yapay zeka kullanarak sınavda kopya çekerken yakalanmıştı, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
ISPARTA'da YKS Temel Yeterlilik Testi'nde kurduğu elektronik düzenek sayesinde yapay zeka kullanarak kopya çektiği belirlenen ve tutuklanan M.
ISPARTA'da YKS Temel Yeterlilik Testi'nde kurduğu elektronik düzenek sayesinde yapay zeka kullanarak kopya çektiği belirlenen ve tutuklanan M.E.E.'nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. M.E.E.'nin okula girişi, düzeneği üzerine yerleştirdiği belirlenen tuvalete gidiş anı ve kopya çektiği fark edilerek sınav salonundan çıkarıldığı anlar görüntülere yansıdı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran'da gerçekleştirilen TYT'ye katılan M.E.E.'nin hareketlerinden şüphelendi. Polis, sınav esnasında salondan çıkardıkları M.E.E.'nin ayakkabısının iç astarında kopya düzenekleri olduğunu tespit etti. Sınavda kopya çektiği belirlenen M.E.E.'nin yapılan üst aramasında 'router' denilen ve internet bağlantısı sağlayan cihaz, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme görünümü verilmiş kamera ve kulaklık ele geçirildi.
Şüphelinin router cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp, cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği tespit edildi. '6114 sayılı Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Kanununa muhalefet' suçu kapsamında M.E.E. gözaltına alınırken, kendisine yardım ettiği belirlenen A.B. de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.E. tutuklandı, A.B. serbest bırakıldı.
ASTARI YIRTIP, İÇİNE YERLEŞTİRMİŞ
Şüphelinin sınav öncesi ayakkabısının astarını yırtarak elektronik düzeneği buraya yerleştirdiği, sınav salonuna girişteki kontrollerden bu şekilde geçtiği, içeri girdikten sonra da tuvalete giderek ayakkabısından çıkardığı düzeneği üzerine yerleştirdiği, kulağına da kulaklık taktığı tespit edildi.
SİSTEM HATA VERİNCE PANİKLEMİŞ
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Isparta Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen M.E.E.'nin sınavın yapılacağı okula girdikten sonra tuvalete gittiği, bir süre sonra çıkıp sınav salonuna yöneldiği sırada geri dönüp tekrar tuvalete girdiği görüldü. Tuvaletten çıkan M.E.E.'nin sınav salonuna döndüğü, bir süre sonra da sınav görevlisi tarafından dışarı çıkarıldığı anlar görüntülere yansıdı. M.E.E.’nin okuldan çıkarıldıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve ifadesi için götürüldüğü anlar da görüntülerde yer aldı. Diğer yandan, sınav esnasında yapay zeka sisteminin hata vermesi üzerine M.E.E.'nin paniklediği ve görevliler tarafından fark edildiği belirtildi.
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