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        Halı sahada kalp krizi geçiren avukat, hayatını kaybetti (2)

        KALPKRİZİ VE MÜDAHALE ANLARI KAMERADAIsparta'da halı sahada kalp krizi geçiren avukat Mustafa Serkan Demirekin'in fenalaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:56 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:00
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        Halı sahada kalp krizi geçiren avukat, hayatını kaybetti (2)
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        KALPKRİZİ VE MÜDAHALE ANLARI KAMERADA

        Isparta'da halı sahada kalp krizi geçiren avukat Mustafa Serkan Demirekin'in fenalaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dün saat 21.00-22.00 seansında maç yaptığı esnada aniden yere yığılan Demirekin'in yanına arkadaşlarının koşması, kalp masajı yapılması, sağlık ekibinin halı sahaya gelerek müdahale etmesi, sedyeyle hastaneye kaldırıldığı anlar yer aldı. Demirekin, Gökgöz Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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