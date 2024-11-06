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        Tartıştığı kiracısına bastonla saldırdığı anlar kamerada

        ISPARTA'da dükkan sahibi N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:39 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:45
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        Tartıştığı kiracısına bastonla saldırdığı anlar kamerada
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        ISPARTA'da dükkan sahibi N.T. ile kiracısı İran uyruklu F.A. adlı kadın arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. N.T. elindeki bastonla saldırdığı F.A.'yı kolundan yaraladı. Şikayetçi olan F.A., saldırı anını cep telefonu kamerasına kaydetti.

        Olay, dün saat 11.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir döner dükkanı girişinde meydana geldi. Dükkan sahibi N.T. ile kiracısı İran uyruklu F.A. arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma büyüdü. Bunun üzerine N.T., elindeki baston ile F.A.'ya saldırdı. N.T.'nin defalarca bastonla vurduğu F.A.'nın yardımına çevredekiler koştu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken, F.A. kolundan yaralandı. Hastaneye giderek tedavi olan F.A., şikayetçi oldu.

        'KAÇ PARA VERİYORSUN SEN'

        F.A., kendisine ait cep telefonuyla saldırı anını kayıt altına aldı. Görüntülerde; dükkanın girişinde bekleyen N.T.'nin "Malzemeciyle konuş, bütün borcunu sileyim, kapatın" dediği, F.A.'nın ise "Benim borcum yok, ne borcu, kira veriyorum her ay" dediği duyuldu. N.T.'nin "Kaç para veriyorsun sen" sorusu üzerine F.A.'nın "Ne kadar sözleşme var öyle" cevabını verdiği, N.T.'nin ise oturduğu sandalyeden kalkarak F.A.'ya elindeki bastonla defalarca vurduğu anlar görüntülerde yer aldı.

        'LÜTFEN BANA YARDIM EDİN'

        DHA muhabirine açıklama yapan F.A., "Dün saat 11.00 gibi iş yerime geldim. Dükkan sahibi kapı girişine oturdu ve dükkanı açmama izin vermedi. Kirayı fazla istedi. Zaten sözleşme, her şey var. Ona aylık kira vereceğim, ödeyeceğim. O yüzden bana saldırdı. Anlamadım nasıl böyle davranabilir, nasıl böyle bir şey yapabilir? Belki başka kadınlara da böyle davranabilir. O yüzden bunu açıklayarak söyledim ki hem şu an korkuyorum. Bunu belki bir daha yapabilir. Destek istiyorum. Zaten şikayetçi oldum ama şu anda korkuyorum. Kafama basmak istedi ama kafamı tuttum. Elim yaralanmış. Isparta'daki kadınlardan, polisten yardım istiyorum. Kendimi güvende hissetmiyorum. Belki o adam beni şu an öldürebilir. Lütfen bana yardım edin" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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