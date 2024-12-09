Isparta'da askeri helikopter düştü: 5 şehit, 1 yaralı (5)

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu'daki helikopter kazasında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile 2 teğmen ve 2 başçavuşun şehit olduğunu, 1 teğmenin ise ağır yaralandığını açıkladı. Başkan Başdeğirmen, ağır yaralı teğmenin hastanede tedaviye alındığını kaydetti.

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