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        Isparta'da askeri helikopter düştü: 5 şehit, 1 yaralı (5)

        ŞEHİTLERDENBİRİ TUĞGENERALIsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu'daki helikopter kazasında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile 2 teğmen ve 2 başçavuşun şehit olduğunu, 1 teğmenin ise ağır yaralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:30
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        Isparta'da askeri helikopter düştü: 5 şehit, 1 yaralı (5)
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        ŞEHİTLERDENBİRİ TUĞGENERAL

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu'daki helikopter kazasında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile 2 teğmen ve 2 başçavuşun şehit olduğunu, 1 teğmenin ise ağır yaralandığını açıkladı. Başkan Başdeğirmen, ağır yaralı teğmenin hastanede tedaviye alındığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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