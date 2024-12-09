Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü: 6 şehit (2)

Bu arada şehitlerin cenazeleri Isparta Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Isparta’da 2 askeri helikopterin çarpıştığı kaza, Isparta Kara Havacılık Okulu’na yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana geldi. Helikopter, Kara Havacılık Okulu ile Isparta-Afyonkarahisar kara yolu arasındaki araziye düştü. Düşen helikopterin ikiye bölündüğü, parçalarının 50 metre arayla savrulduğu belirlendi. Helikopterin kırıma uğradığı alan güvenlik şeridiyle çevrelenirken, güvenlik güçleri arazide arama tarama faaliyeti yürütüyor. Diğer helikopterin ise kaza yerinin 400 metre ilerisine güvenli iniş yaptığı görüldü. Güvenlik güçleri, helikopterin çevresinde nöbet tutuyor.

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