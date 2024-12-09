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        Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü: 6 şehit (2)

        KAZA,KARA HAVACILIK OKULUNA 2 KİLOMETRE MESAFEDE OLDUIsparta'da 2 askeri helikopterin çarpıştığı kaza, Isparta Kara Havacılık Okulu'na yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 14:03 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:10
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        Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü: 6 şehit (2)
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        KAZA,KARA HAVACILIK OKULUNA 2 KİLOMETRE MESAFEDE OLDU

        Isparta’da 2 askeri helikopterin çarpıştığı kaza, Isparta Kara Havacılık Okulu’na yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana geldi. Helikopter, Kara Havacılık Okulu ile Isparta-Afyonkarahisar kara yolu arasındaki araziye düştü. Düşen helikopterin ikiye bölündüğü, parçalarının 50 metre arayla savrulduğu belirlendi. Helikopterin kırıma uğradığı alan güvenlik şeridiyle çevrelenirken, güvenlik güçleri arazide arama tarama faaliyeti yürütüyor. Diğer helikopterin ise kaza yerinin 400 metre ilerisine güvenli iniş yaptığı görüldü. Güvenlik güçleri, helikopterin çevresinde nöbet tutuyor.

        Bu arada şehitlerin cenazeleri Isparta Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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