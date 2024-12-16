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        Evden elinde poşetlerle çıkıp kayboldu, 4 gündür aranıyor

        ISPARTA'da 4 gün önce evden çıktıktan sonra kaybolan Ramazan Kayacan'ın (25) bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:50 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:55
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        Evden elinde poşetlerle çıkıp kayboldu, 4 gündür aranıyor
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        ISPARTA'da 4 gün önce evden çıktıktan sonra kaybolan Ramazan Kayacan'ın (25) bulunması için çalışma başlatıldı. Kayacan'ın evden elindeki poşetlerle çıktığı anlar kameraya yansıdı.

        Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Kayacan, 13 Aralık günü oturduğu evden elinden poşetlerle çıktı. Kayacan'dan haber alamayan ailesi, polise ihbarda bulundu. Kayacan'ı arama çalışmalarına başlayan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ramazan Kayacan'ın son görüntüleri kardeşiyle birlikte yaşadığı binanın güvenlik kameralarına yansıdı. 13 Aralık günü saat 18.20 sıralarında kaydedilen görüntülerde Kayacan'ın daireden elinde poşetlerle çıktığı anlar yer aldı. Spor ayakkabı, kot pantolon, siyah kazak ve üzerinde siyah- beyaz çizgili mont olduğu görülen Ramazan Kayacan'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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