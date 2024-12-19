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        Selçuk Bayraktar: Yarının yarışlarına hazırlanan bir ekibiz

        BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bugünün yarışlarına değil, yarının yarışlarına hazırlanan bir ekibiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 17:25 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:30
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        Selçuk Bayraktar: Yarının yarışlarına hazırlanan bir ekibiz
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        BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bugünün yarışlarına değil, yarının yarışlarına hazırlanan bir ekibiz. Tam anlamıyla bir gelecek tasavvuruyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

        Isparta'da BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a fahri doktora payesi ve diploma verildi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Türkiye Teknoloji Takımı tarafından organize edilen program, SDÜ Batı Yerleşkesi'ndeki Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Merdin Kışkan, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        SELÇUK BAYRAKTAR'A TEŞEKKÜR

        SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, açılış konuşmasında, Türkiye'ye teknoloji alanında önemli kazanımlar sağlayan Selçuk Bayraktar'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de özellikle terörle mücadele konusunda ve savunma sanayisinde ülkeye çok büyük katkıları bulunan Selçuk Bayraktar ile gurur duyduklarını ve kendilerini şehirlerinde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti.

        Vali Abdullah Erin ise zamanın çok hızlı aktığı çağda bilim ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmak gerektiğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son 20 yılda bu konuda önemli ivme kazandığını belirterek, "Bu alanda ülkemize yaptığı katkılarından ötürü Selçuk Bayraktar ve ekibine teşekkür ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum" dedi.

        'ŞİMDİ UZAY TEKNOLOJİSİNE GÖZÜ DİKTİK'

        BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, öğrencilerle söyleşisinde, BAYKAR, T3 Vakfı, Türkiye Teknoloji Takımı ve Can Dostu Sağlık Vakfı'nın çalışmalarından bahsetti. Özellikle Bayraktar TB2 ve Kızılelma projelerinden söz eden Bayraktar, "Dünyada insansız hava araçları yokken, daha doğrusu pek bilinmezken, minyatür otomatik pilot sistemini 2000'li yılların başında geliştirmeye başladık. Sonra adım adım ilerledik. Sonrasında Bayraktar TB2, dünyada en fazla bulunan insansız hava aracı. Tam 35 ülkeye ihraç ettik ve dünyaya damgasını vurmuş oldu. Çıktığımız günden itibaren hayalimiz olan Kızılelma'yı da 2023'e 1 ay kala, ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'yı uçurmuş olduk. Kızılelma ile tabi iş bitmiyor, şimdi uzay teknolojisine gözü diktik" diye konuştu.

        'HİÇ KİMSEYİ TAKLİT ETMİYORUZ'

        Teknolojik gelişmelerde hiç kimseyi taklit etmediklerinden söz eden Bayraktar, "Bugünün yarışlarına değil, yarının yarışlarına hazırlanan bir ekibiz. Tam anlamıyla bir gelecek tasavvuruyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fergani böyle ilerliyor. Küresel konumlama sistemimizi inşa etmeye çalışıyoruz" dedi. 15 kişilik bir ekiple yıllar önce başlanan çalışmalarda bugün 5 bin kişilik bir ekibe ulaştıklarını aktaran Bayraktar, bu çalışmalar konusunda detaylı bir sunum yaptı.

        ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI

        Söyleşinin ardından öğrencilere söz veren Selçuk Bayraktar, soruları yanıtladı. Bir öğrencinin 'İyi bir mühendis tanımınız nedir?' sorusuna Bayraktar, "Dünyanın en iyi, en donanımlı üniversitesinde bile eğitim görseniz sonradan siz bir şeyler koymuyorsanız, hiçbir anlam ifade etmez. Okul sadece altyapıyı oluşturmanıza yarar" cevabını verdi.

        FAHRİ DOKTORA VERİLDİ

        Söyleşinin sonunda SDÜ Senatosu tarafından Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü fahri doktora payesi verilmesi kararı rektör tarafından okundu. Selçuk Bayraktar'a cübbesini, Rektör Prof. Dr. Mehmet Saltan giydirdi, ardından diplomasını takdim etti. Program karşılıklı hediyeleşmeyle sona erdi. Selçuk Bayraktar daha sonra Isparta'dan Burdur'a hareket etti.

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