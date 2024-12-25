Evde doğal gazdan zehirlenen baba öldü, eşi ve 2 çocuğu tedaviyle alındı
ISPARTA'da doğal gazdan zehirlenen Nevzat Karaboğa (35) hayatını kaybetti, eşi Aynur ile çocukları Tuana (12) ve Rabia (1) ise hastanede tedaviye alındı.
ISPARTA'da doğal gazdan zehirlenen Nevzat Karaboğa (35) hayatını kaybetti, eşi Aynur ile çocukları Tuana (12) ve Rabia (1) ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi 1832 Sokak’ta meydana geldi. Nevzat Karaboğa yakınları tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yoğun gaz kokusu hisseden ekipler, Karaboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Karaboğa'nın eşi Aynur ile çocukları Tuana ve Rabia ise ilk müdahale sonrası ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Nevzat Karaboğa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Evde doğal gaz şirketi ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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