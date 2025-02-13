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        'Ava gidiyorum' deyip kaybolan Kemal'in cansız bedeni bulundu (2)

        VALİERİN'DEN AÇIKLAMA Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu ilçesinde 3 gün önce ava gideceğini belirtip, evden ayrılan Kemal Aksüzek'in bugün cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:33 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:35
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        'Ava gidiyorum' deyip kaybolan Kemal'in cansız bedeni bulundu (2)
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        VALİERİN’DEN AÇIKLAMA

        Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu ilçesinde 3 gün önce ava gideceğini belirtip, evden ayrılan Kemal Aksüzek'in bugün cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Erin, Aksüzek’in bugün saat 13.42’te cansız bedenine ulaştıklarını belirterek, "Ben çocuğumuza, evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, Isparta'mıza, Keçiborlu’ya başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Pazartesi günü başlamıştı, biliyorsunuz kayıt ihbarı pazartesi akşamı 21.30 civarında gelmişti. 22.00’de AFAD, jandarma, emniyet ekiplerimiz, kaymakamlığımız ve bütün kamu kurum kuruluşları personelleri sevk etmek suretiyle arama- tarama çalışmalarını pazartesi akşam itibarıyla başlatmıştık. Sabaha kadar devam etti ilk gün. İkinci gün arama alanını, sahasını genişlete genişlete 50 bin dönümün üzerindeki bir alana bugüne kadar taramış olduk" dedi.

        Arama- tarama çalışmaları ve olayın öğrenilmesinden hemen sonra İçişleri Bakanının çok yakından durumu takip ettiğini kaydeden Vali Erin, "Gerek Jandarma Genel Komutanımız, hem de diğer müdürlüğümüz ve karşılıklı yardımlaşma içerisinde olduğumuz Antalya ve Afyon illerimizden AFAD ekiplerimiz, gerekli teknolojik cihazlar, İHA da dahil olmak üzere bölgeye sevk edildi. 3 günlük süre içerisinde günlük ortalama 150 personel, tabii AFAD personeli başta olmak üzere, jandarma arama- kurtarma ekiplerimiz, emniyet personelimiz, orman personeli, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda uzman ekipleri, özel idaremiz, sivil toplum kuruluşları, Nezir, İSPAK başta olmak üzere hep buradaydılar ve 30- 40 civarında gönüllü Ispartalı kardeşlerimiz bu arama- tarama çalışmalarında bulundular. Ben emeği geçen hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Tabii tek dileğimiz çocuğumuza sağ salim ulaşmaktı. Bütün dileğimiz, gayretimiz, çabamız son ana kadar da bu umudumuzu koruduk ama maalesef bugün belirttiğim saatte cansız bedenine ulaşmış olduk. Keçiborlu Savcılığımız, çok kıymetli Başsavcımızla olayın ilk anından itibaren hep görüş alışveriş istişare içerisinde olduk. Şimdi de onlar, olay yerini inceleme, değerlendirmeleri ve adli soruşturma kapsamında ölüm nedenini tespit edecekler" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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