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        Şapkasını taktığı şehit babasını selam vererek uğurladı (4)

        MEMLEKETİNDETOPRAĞA VERİLDİKonya'da devriye görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Şirin için memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 19:30 Güncelleme: 26.02.2025 - 19:35
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        Şapkasını taktığı şehit babasını selam vererek uğurladı (4)
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        MEMLEKETİNDETOPRAĞA VERİLDİ

        Konya’da devriye görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Şirin için memleketi Isparta’nın Yalvaç ilçesinde tören düzenlendi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü önündeki törenden sonra cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, memleketine getirildi. Ailesinin evinde helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, ilçe merkezindeki Devlethan Camii önüne getirildi. Burada ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, bağımsız milletvekili Hasan Basri Sönmez, Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, askerler, il ve ilçe emniyet müdürleri, şehidin mesai arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namaz sonrası tekbirlerle bir süre tören mangasının, ardından da törene katılanların omzunda taşınan şehidin Türk bayrağa sarılı cenazesi, Kuşku Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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