Kediyi tekmeledi, gözaltına alındı

Olay, dün akşam Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Tasmasıyla köpek gezdiren kişinin, önündeki kediyi tekmelediği anlara ilişkin görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmada kediyi tekmeleyenin çocuk yaştaki B.Y. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan B.Y., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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