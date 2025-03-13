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        Kediyi tekmeledi, gözaltına alındı

        ISPARTA'da köpek gezdirdiği sırada sokak kedisini tekmeleyen B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:19 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:25
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        Kediyi tekmeledi, gözaltına alındı
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        ISPARTA'da köpek gezdirdiği sırada sokak kedisini tekmeleyen B.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Tasmasıyla köpek gezdiren kişinin, önündeki kediyi tekmelediği anlara ilişkin görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmada kediyi tekmeleyenin çocuk yaştaki B.Y. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan B.Y., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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