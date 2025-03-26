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        Belediye başkanı 'rüşvet' ve 'zimmet' suçlamasıyla tutuklandı

        ISPARTA'da 'rüşvet' ve 'zimmet' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gelendost ilçesinin bağımsız belediye başkanı Mustafa Özmen ile 1 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrolle bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:53 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:55
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        Belediye başkanı 'rüşvet' ve 'zimmet' suçlamasıyla tutuklandı
        ABONE OL

        ISPARTA'da 'rüşvet' ve 'zimmet' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gelendost ilçesinin bağımsız belediye başkanı Mustafa Özmen ile 1 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrolle bırakıldı.

        Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve beraberindeki 5 kişi, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 Mart'ta gözaltına alındı. Dün Yalvaç Adliyesi'ne getirilen Başkan Özmen ile beraberindekilerin işlemleri gece boyu sürdü. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Başkan Mustafa Özmen ile R.B. 'rüşvet', 'zimmet', 'irtikap', 'görevi kötüye kullanma', 'suç delillerini yok etme veya gizleme' suçlamasıyla tutuklandı. 1 şüpheli tanık sıfatı alarak savcılık kararı ile 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İSTİFA ETMİŞTİ

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen, Meral Akşener'in genel başkanlıktan ayrılmasından sonra partisinden istifa ederek görevini bağımsız olarak yürüten Mustafa Özmen hakkında bir yerel internet sitesinde çeşitli şaibeler ortaya atılması üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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