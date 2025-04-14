Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Oğlu dövülerek öldürülen baba: Hayvana bile bu kadar işkence yapılmaz

        ISPARTA'da Ömüral Ahmet Taşçı'nın (28) eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldükten 3 ay sonra hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlu dövülerek öldürülen baba: Hayvana bile bu kadar işkence yapılmaz
        ABONE OL

        ISPARTA'da Ömüral Ahmet Taşçı'nın (28) eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldükten 3 ay sonra hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Taşçı’nın babası Mehmet Taşçı duruşmada, "Oğlumu boks maçında bile yapılması yasak olan darbelerle öldüresiye dövmüşler. Bir hayvana bile bu kadar işkence yapılmaz" diyerek sanıklara tepki gösterdi.

        Isparta'da 2024 yılı Ocak ayında bir eğlence mekanında dövüldüğü iddia edilen Ömüral Ahmet Taşçı, tedavi gördüğü hastanede 3 ay sonra yaşamını yitirdi. Yapılan otopside Ömüral Ahmet Taşçı'nın darp sonucu kafatasında oluşan kırıklar nedeniyle öldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Tolga Yücel, Mert Çolak, Muhittin Mehmet Güngör, Alper Barış Ayrık tutuklandı, Batuhan Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Ömüral Ahmet Taşçı'nın ölümüne ilişkin Isparta 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Ömüral Ahmet Taşçı'nın babası Mehmet Taşçı ile ablası Derya Girgin, İzmir'in Ödemiş ilçesinden SEGBİS ile duruşmaya katılırken, tutuklu sanıklar Tolga Yücel, Mert Çolak, Muhittin Mehmet Güngör salonda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Alper Barış Ayrık ile tutuksuz sanık Batuhan Y. de SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

        ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN KENDİSİNİ SAVUNACAK GÜÇTE OLMADIĞI BELİRLENDİ

        Geçen duruşma mahkeme heyetinin maktulün olay anında kendisini savunmakta güçlük çekip çekmediği yönünde Adli Tıp Kurumu İstanbul 5’inci İhtisas Dairesi'nden istenen raporun geldiği ve maktulün 3.81 promil alkollü olması nedeniyle kendisini savunacak güçte olamayacağının bildirildiği, sanıklar ve taraflara okunarak görüşleri soruldu. Sanıkların avukatları ayrı ayrı yaptıkları savunmalarda olayın iştirak halinde olduğundan söz edilemeyeceğini belirterek, olay yeri kamera görüntüleri, tanık ve sanık beyanlarının dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiği yönünde görüş belirtti. Ayrıca kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini de iletti. Mahkeme başkanı sanıklara da ayrı ayrı söz verdi. Sanıklar tutuklu kaldıkları süre zarfında mağdur olduklarını ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerini talep etti.

        'KARDEŞİMİN SESİ TÜRK ADALETİ OLACAKTIR'

        Ömüral Ahmet Taşçı’nın ablası Derya Girgin ise "Kardeşimi kaybettik ama ona karşı sorumluluğumuzu kaybetmedik. Türk adaleti, sizler ve savcılarımız onun sesi olacaktır. Suçluların hak ettiği cezayı alacaklarına inanıyoruz" dedi.

        'OĞLUMU ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞLER'

        Taşçı’nın babası Mehmet Taşçı da "Oğlum öldüresiye dövülmüş. Boks maçında bile yasak olan darbeler indirilmiş. Beyin sapı hasar görmüş. Bir hayvana bile bu kadar acımasızca davranılmaz. Bu bir öç alma gibi görünüyor. Sanıkların olay tarihinden geriye dönük 48 saatlik telefon kayıtlarının çıkarılarak incelenmesini istiyorum" diye konuştu.

        TAHLİYE YOK

        Mahkeme heyeti kovuşturmanın genişletilmesi ve sanıkların tahliye taleplerinin görüşülmesi için duruşmaya ara verdi. 10 dakikalık aranın ardından ara karar açıklandı. Davada sona gelindiği, kovuşturmanın genişletilmesinin davaya bir katkı sağlamayacağından talebin reddine ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi

        Benzer Haberler

        Ağaca çarpan otomobildeki doçent öldü, eşi ve oğlu yaralandı (2)
        Ağaca çarpan otomobildeki doçent öldü, eşi ve oğlu yaralandı (2)
        Ağaca çarpan otomobildeki doçent öldü, eşi ve oğlu yaralandı
        Ağaca çarpan otomobildeki doçent öldü, eşi ve oğlu yaralandı
        GÜNCELLEME - Isparta'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaral...
        GÜNCELLEME - Isparta'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaral...
        Isparta'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Isparta'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiser Akkoyun için tören dü...
        Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiser Akkoyun için tören dü...
        Komiser, otomobilinin dereye uçtuğu kazada hayatını kaybetti (2)
        Komiser, otomobilinin dereye uçtuğu kazada hayatını kaybetti (2)