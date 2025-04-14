Oğlu dövülerek öldürülen baba: Hayvana bile bu kadar işkence yapılmaz
ISPARTA'da Ömüral Ahmet Taşçı'nın (28) eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldükten 3 ay sonra hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
ISPARTA'da Ömüral Ahmet Taşçı'nın (28) eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldükten 3 ay sonra hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Taşçı’nın babası Mehmet Taşçı duruşmada, "Oğlumu boks maçında bile yapılması yasak olan darbelerle öldüresiye dövmüşler. Bir hayvana bile bu kadar işkence yapılmaz" diyerek sanıklara tepki gösterdi.
Isparta'da 2024 yılı Ocak ayında bir eğlence mekanında dövüldüğü iddia edilen Ömüral Ahmet Taşçı, tedavi gördüğü hastanede 3 ay sonra yaşamını yitirdi. Yapılan otopside Ömüral Ahmet Taşçı'nın darp sonucu kafatasında oluşan kırıklar nedeniyle öldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Tolga Yücel, Mert Çolak, Muhittin Mehmet Güngör, Alper Barış Ayrık tutuklandı, Batuhan Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ömüral Ahmet Taşçı'nın ölümüne ilişkin Isparta 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Ömüral Ahmet Taşçı'nın babası Mehmet Taşçı ile ablası Derya Girgin, İzmir'in Ödemiş ilçesinden SEGBİS ile duruşmaya katılırken, tutuklu sanıklar Tolga Yücel, Mert Çolak, Muhittin Mehmet Güngör salonda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Alper Barış Ayrık ile tutuksuz sanık Batuhan Y. de SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.
ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN KENDİSİNİ SAVUNACAK GÜÇTE OLMADIĞI BELİRLENDİ
Geçen duruşma mahkeme heyetinin maktulün olay anında kendisini savunmakta güçlük çekip çekmediği yönünde Adli Tıp Kurumu İstanbul 5’inci İhtisas Dairesi'nden istenen raporun geldiği ve maktulün 3.81 promil alkollü olması nedeniyle kendisini savunacak güçte olamayacağının bildirildiği, sanıklar ve taraflara okunarak görüşleri soruldu. Sanıkların avukatları ayrı ayrı yaptıkları savunmalarda olayın iştirak halinde olduğundan söz edilemeyeceğini belirterek, olay yeri kamera görüntüleri, tanık ve sanık beyanlarının dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiği yönünde görüş belirtti. Ayrıca kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini de iletti. Mahkeme başkanı sanıklara da ayrı ayrı söz verdi. Sanıklar tutuklu kaldıkları süre zarfında mağdur olduklarını ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerini talep etti.
'KARDEŞİMİN SESİ TÜRK ADALETİ OLACAKTIR'
Ömüral Ahmet Taşçı’nın ablası Derya Girgin ise "Kardeşimi kaybettik ama ona karşı sorumluluğumuzu kaybetmedik. Türk adaleti, sizler ve savcılarımız onun sesi olacaktır. Suçluların hak ettiği cezayı alacaklarına inanıyoruz" dedi.
'OĞLUMU ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞLER'
Taşçı’nın babası Mehmet Taşçı da "Oğlum öldüresiye dövülmüş. Boks maçında bile yasak olan darbeler indirilmiş. Beyin sapı hasar görmüş. Bir hayvana bile bu kadar acımasızca davranılmaz. Bu bir öç alma gibi görünüyor. Sanıkların olay tarihinden geriye dönük 48 saatlik telefon kayıtlarının çıkarılarak incelenmesini istiyorum" diye konuştu.
TAHLİYE YOK
Mahkeme heyeti kovuşturmanın genişletilmesi ve sanıkların tahliye taleplerinin görüşülmesi için duruşmaya ara verdi. 10 dakikalık aranın ardından ara karar açıklandı. Davada sona gelindiği, kovuşturmanın genişletilmesinin davaya bir katkı sağlamayacağından talebin reddine ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.
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