Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Tur otobüsü şarampole düştü: 16 yaralı

        ISPARTA'da günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsünün şarampole düştüğü kazada 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 09:52 Güncelleme: 25.05.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tur otobüsü şarampole düştü: 16 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ISPARTA'da günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsünün şarampole düştüğü kazada 16 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında Isparta- Afyon kara yolunun 25'inci kilometresi Baladız köyü kavşağında meydana geldi. Günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsü, şoförün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yönlendirme levhalarını devirerek, şarampole düştü. Kazada, 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yolcuların bir kısmı otobüsün camlarını kırıp dışarı çıktı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.

        Otobüsün çekiciyle kaldırılması sırasında yol bir süre ulaşıma kapandı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        Alkollü şüpheliler polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı
        Alkollü şüpheliler polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!

        Benzer Haberler

        Isparta'da 10 yıldır kayıp olan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 1 kişi tutuk...
        Isparta'da 10 yıldır kayıp olan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 1 kişi tutuk...
        10 yıldır kayıp Mehmet'in gözaltına alınan eski eşi ile 2 şüpheli adliyede...
        10 yıldır kayıp Mehmet'in gözaltına alınan eski eşi ile 2 şüpheli adliyede...
        Ziraat yüksek mühendisi 71 yaşında dördüncü üniversitesinden mezun oldu
        Ziraat yüksek mühendisi 71 yaşında dördüncü üniversitesinden mezun oldu
        10 yıldır kayıp Mehmet'in gözaltına alınan eski eşi ile 2 şüpheli adliyede
        10 yıldır kayıp Mehmet'in gözaltına alınan eski eşi ile 2 şüpheli adliyede
        Üniversiteler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası, Isparta'da başladı
        Üniversiteler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası, Isparta'da başladı
        İstanbul'da 9 yıl önce öldürülen engelli çocuğun annesi ve üvey babası Ispa...
        İstanbul'da 9 yıl önce öldürülen engelli çocuğun annesi ve üvey babası Ispa...